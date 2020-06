Campanas políticas penjamenses: ¡Tranquilos Morenos!.

Pénjamo, Guanajuato Por: “El Padre”

¡Tranquilos Morenos!. Vaya que la nota fuerte la vienen dando los militantes de Morena, se están acercando al escuchar el sonido de las campanas políticas y es válido, a cada llamada va quien quiere porque la puerta del “Templo” en Morena están abiertas y ahora hay algunos jóvenes que se suman a otros no tan jóvenes en la búsqueda de esa candidatura para las elecciones del próximo año. Claro que al final de cuentas quien tiene la última palabra es usted amigo lector.

Que le parece la presencia de un joven como el Lic. Christian Tejeda Alatorre, quien en sus 28 años de edad tiene ya cierto recorrido en la política, dice: ¡Aquí estoy, quiero una oportunidad!, este profesionista es ampliamente conocido en gran parte del municipio, además de formar parte de prestigiada familia penjamense.

Dicen que para el amor no hay edad pues parece ser que para la política tampoco, sobre todo que la ciudadanía pide nuevas caras, nuevas ideas y nuevos personajes. Parece ser que este joven profesionista, se ha venido preparando para dar este paso, seguramente sabe que estará en el “ojo del huracán”, sujeto a críticas, algunas negativas, otras positivas pero con el tiempo que tiene en la política, ha determinado jugársela, sabe el paso tan importante que quiere dar.

Christian es un destacado deportista, con una formación a través del Tae-Kwan-Do, conoce la problemática del municipio y seguramente en su formación política como profesionista y realizando varias acciones, conoce de lo complicado que es el manejo de una administración en un gobierno, porque si buscar una candidatura no es fácil, menos lo es ser Presidente.

Pues Christian viene a ser la novedad por su juventud y como militante de Morena aspirar a buscar esa candidatura para ir por la Presidencia Municipal el próximo año. Quizá este joven penjamense se “curó de espanto político” o “tomó mucho producto de gallena”, antes de levantar la mano. Habrá que ver para que tanto le alcanza el apoyo de sus “padrinos políticos”.

Otra novedad en el frente de Morena, viene a ser una mujer luchadora, también joven que no es una improvisada política, porque es de las pocas gentes del género femenino que ha trabajado poco a poco para buscar una oportunidad, incluso ha luchado y seguramente cree que la gente de Pénjamo está a favor de la equidad de género y considera que hay espacio para que una mujer aspire a la candidatura y buscar la Presidencia Municipal, hablamos de Jozajamby Molina Balver.

“Jozy” como la gente le menciona en la ciudad, es conocida en el campo y cabecera municipal, porque no es la primera vez que grita su interés por llegar a ser Presidenta Municipal de Pénjamo. Ahora como militante de Morena, también levantó la mano, al escuchar el Tañer de las Campanas en este municipio, seguramente considera que este es su momento.

Las campanas están al rojo vivo, ese repicar se escucha y precisamente se acerca al llamado otro conocido penjamense, claro ya no tan joven que conoce el sentir de la gente de todos los colores porque a todos se ha acercado, pero parece que fue en Morena donde encontró la “bolita”, su nombre Ing. Rigoberto Elizarrarás, mejor conocido como “Rigo” es otro personaje de la política local que también tiene ese sueño, trabajar para buscar la candidatura.

En sus años en el corredor político de acuerdo a la forma en la que se ha desempeñado “Rigo”; lo que ha sembrado, en este andar en la política podrá conocer si cosechó bien para levantar buen producto o bien, la “semilla” no le dio para más, todo es cuestión de que empiecen los actores políticos a caminar rumbo a los procesos de elección interna que cada organismo político en su momento determinará las formas en las que se designe al abanderado; pudiera ser por “dedazo” o por “asamblea”, el reto no es nada fácil para los “morenos” porque están más golpeados que nunca, por la forma en que se viene juzgando el actuar del máximo líder, Andrés López Obrador como Presidente de la República.

Pero la política así es a nadie se le da gusto. Nunca en la historia de México se ha reconocido el trabajo de un Presidente, porque fraccionan el País con sus colores y eso no les permite rescatar lo bueno que han hecho, porque si voltean a ver como está la nación no todo es malo, cada quien ha dejado algo positivo son las personas las que han cambiado a los partidos.

Hay que recordar que también “no es lo mismo hablar que cumplir” y el Presidente actual, prometió, habló y eso es lo que ahora la gente reclama. Aunque será el tiempo quien de la razón a López Obrador y será el pueblo quien lo juzgue. Pero se debe dar también la oportunidad que demuestre si le quedó grande la yegua o bien la sabe jinetear, porque todavía tiene un gran capital político que al igual que todos los mexicanos están esperando mucho de este gobierno.

Claro que a este Morena todavía le queda tiempo para presentar su mejor versión y a los aspirantes a la candidatura local, todavía se les suma “Ché” Balver y el Lic. Rubén Rivapalacios, nunca como ahora este organismo político tiene tanto aspirante, cinco “AS”, juventud y experiencia.

Porque ahora si que hay de donde escoger y todos conocen de política, unos con mas años más experimentados, otros más jóvenes pero no son inexpertos, la realidad es que Morena está dando las campanadas del momento en Pénjamo y no es temprano para ello porque el tiempo vuela las pre-campañas se anuncian para la elección interna para julio-agosto y a finales del años se estará conociendo al abanderado no únicamente de Morena sino de todos los colores. La política no duerme porque las Campanas no dejan de sonar y hasta el sonido hace despertar a la feligresía local que se adentra en el “Templo” de la polaca local.