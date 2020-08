CAMPANAS POLITICAS DOBLADENSES: Diputado local y alcaldes

Manuel Doblado, Guanajuato. Por El Padre. Todos los rincones del País en medio de esta pandemia que ha venido a cambiar la vida y las formas de vivir a todos los mexicanos, no ha sido impedimento para que surjan los interesados a diferentes cargos de elección popular con miras a las elecciones del 2021.

Así que Ciudad Manuel Doblado no se queda atrás y aparte de los priístas, panistas y morenistas resulta que surge el interés por gente ampliamente conocida en la ciudad en buscar la candidatura por el Partido Verde Ecologista a una Diputación, así como a una Alcaldía.

Los que se vayan presentando no serán sorpresa porque es tiempo del llamado político y claro que van llegando y levantando la mano, inicia el mes de agosto y las campanas políticas están repicando a todo lo que dan porque el terreno es parejo y todos los interesados con ilusión tienen las mismas aspiraciones.

Después de vivir experiencias gratas tras varios años en la política vuelve a aparecer Arturo Hernández Zamora, un respetado notario dobladense, que ahora busca la candidatura a la Diputación Local por el Partido Verde Ecologista.

Es una persona con gran experiencia política, conocedor de la problemática que se vive en este municipio y con una visión futurista que demanda en la actualidad la población en general, sobre todo que en estos tiempos que el COVID-19, ha cambiado las reglas de vida y por lógica las políticas.

Desde el Congreso del Estado, como de la Unión, se necesita de personajes debidamente preparados con conocimiento sabedor que una de sus principales funciones es defender los derechos sociales, buscar y proponer soluciones a la problemática que aqueja a su distrito, debe ser un buen gestor.

Entre otros compromisos que tiene un Diputado, está el revisar, modificar, reorientar y aprobar el Presupuesto del Gobierno en turno. Vigilar sancionar desvíos en el gasto público del Gobierno si es estatal y municipios y al mismo Congreso, a través de la Comisión de Vigilancia. La preparación de un aspirante es fundamental para una diputación.

Parece mentira pero hubo muchos que llegaron y seguramente habrá gente con aspiraciones pero que desconocían y desconocen las funciones de un Diputado, digo porque se ha dado cada caso y la gente no les cree porque ya no los vuelven a ver, se olvidan de su real compromiso.

La Cámara de Diputados, es un contrapeso para el poder ejecutivo, ya que regula, frena y vigila que se implementen correctamente las políticas públicas. Hoy la política debe de sufrir un cambio desde esas curules y se necesita de gente con la capacidad para este importante cargo, claro habrá que ver los candidatos que presenten los demás organismos políticos.

El notario dobladense figura en el cuadro político del PVEM, por cumplir con el perfil, pero sobre todo que tiene la experiencia y conocimiento suficiente para ser el candidato de este organismo político, ya que al interior se vislumbran elecciones por unidad y si no hay otro aspirante el profesionista parece caminar en caballo de hacienda.

Rodolfo Madrigal, es otro personaje del Partido Verde, pero este quiere la aprobación para ir como candidato a la Presidencia Municipal, cargo que no desconoce porque ya fue Alcalde, solo que por el PAN y ahora cambiará de color, seguramente cree que tiene ventaja sobre otros aspirantes porque la gente lo identifica plenamente. Si no sucede otra cosa, él podría ser el próximo candidato del Verde.

No hay que olvidar que está el PAN, porque parece ser que contra viento y marea quiere ir como candidato el ex Alcalde, Artemio León Zárate, quien no dejó muy buenos recuerdos entre la población, pero aparece alzando la voz, en política todo se puede.

No hay que descartar la equidad de género y ahí los panistas, tendrían una buena opción en Selene Ruíz, quien no es ninguna improvisada ya fue regidora y tiene su andar político, por lo que el asunto se torna interesante en el “Blanquiazul”.

Si enfocamos las pilas al priísmo estos en Manuel Doblado están más fuertes políticamente que nunca, por los buenos resultados presentados en esta administración por su Alcalde Adolfo Alfaro, quien quiere la reelección, sin olvidar que Alicia Villanueva quien ya fue Presidenta, abiertamente expresó su interés en buscar la candidatura y tercero no en discordia sino mostrando su aspiración se encuentra el tesorero Vladimir Pérez, aunado a una cuarta carta la de David Rojas, un médico ampliamente conocido entre la población por su trabajo como regidor y en algún tiempo en la Cruz Roja.

El PRI, tiene un buen cuadro para elegir candidatos a la Presidencia y Diputados Federal y Local, solo falta que el alto mando alinee las estrellas. Pero en este andar político en Manuel Doblado así están las cosas, claro habrá que esperar ¿cuáles serían los aspirantes de MORENA?. No se puede descartar a nadie ni dejar fuera, mientras se mantenga abierta la invitación y no se cierren los círculos internos de inclusión en cada esfera política rumbo al 2021.