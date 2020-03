Boleros en escases de trabajo

Jesús Gutiérrez es bolero desde hace cuatro años, junto a su pequeña hija espera clientes para bolear zapatos y darles brillo; su oficio es uno de los trabajos más bonitos, mismo del que mantiene a su familia, su esposa y tres hijos quienes son su mayor motivo de vivir, hoy en día con respecto a la situación que se presenta en relación al COVID- 19, el trabajador dijo estar preocupado porque no hay trabajo.

“Desde hace tres semanas casi un mes no he tenido la misma afluencia de gente, en la semana saco dos boleadas y esto no es suficiente para llevar comida para mi familia” comentó el señor Jesús.

El bolero dijo que la gente no quiere salir porque tiene temor a contagiarse de este virus.

Bajo las medidas de prevención sanitarias ante el Covid- 19, el señor Jesús dijo contar con su gel antibacterial y constantemente lavarse las manos y utilizar su cubrebocas.

Jesús pide a sus clientes que lleven sus zapatos y dejarlo y posteriormente se los entrega ya boleados, pero hay quienes si se suben a la silla y se quedan para bolearse.

El bolero dijo que desde hace algunos meses fueron movidos del jardín principal y ahora están sobre frente al jardín

Gutiérrez Peña dijo que la gente entra en pánico con todo lo que se está diciendo…recuerdo que hace varios años cuando se vivió lo de la influenza la gente también tomó las medidas necesarias de salud y esta vez volvemos a lo mismo” comentó el señor Jesús.

Por último refirió que ante esta situación que se vive hoy en día, no queda más que aguantar y esperar a que todo pase y que en cuanto a trabajo todo mejore.