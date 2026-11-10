Bloquean Ubers vialidades de Irapuato tras detención de conductor en León

Conductores de aplicación exigieron la intervención de Movilidad y Transporte del Estado ante el presunto aseguramiento de un compañero

Redacción Notus10 noviembre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Taxis de aplicación bloquearon el paso en el cruce entre el bulevar Solidaridad y el Cuarto Cinturón, a la salida León en Irapuato. Presuntamente se trata de vehículos Uber que se manifestaron tras la detención de un compañero en León por parte de Movilidad y transporte.

Según información preliminar, el conductor de una unidad de transporte por aplicación alertó a otros trabajadores que acudieron a auxiliarlo y cerraron la vialidad. La Secretaría de Seguridad del de Irapuato informó que los protestantes piden diálogo con la Dirección General de Movilidad y Transporte del Estado.

Pese a que la policía municipal acudió a tratar de retirar a los choferes, la zona sigue afectada por la acumulación de tráfico. Avenida Guerrero, avenida Siglo XXI, Camino Real, Cuarto Cinturón Vial y bulevar Arandas son las vialidades donde se reportaron largas filas de vehículos en ambos sentidos tras la protesta aparentemente pacífica.

Redacción Notus10 noviembre, 2026

Redacción Notus

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