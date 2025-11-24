Bloqueada carretera Irapuato-Abasolo a la altura de Gillette

Alrededor de las dos de la tarde, camionetas comenzaron a bloquear ambos sentidos

Redacción Notus24 noviembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- Como se había anunciado semanas anteriores, el bloqueo de carreteras en varias zonas comenzó a llevarse a cabo. Productores agrícolas tomaron la carretera Irapuato-Abasolo a la altura de la empresa Gillette alrededor de las dos de la tarde. La zona se encuentra intervenida en ambos sentidos.

Camionetas de campesinos evitan el paso a los vehículos como medida tras la falta de escucha de sus problemáticas por parte del gobierno y sus dependencias.

El bloqueo se ha se propuesto hasta que les resuelvan, según los manifestantes. Hasta el momento, puntos como la carretera federal 45 Irapuato-Silao cerca del ITESI, la carretera Pénjamo-Santa Ana Pacueco en Laguna de Cortés y la carretera federal 57 a la altura del entronque con San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo han sido cerrados.

