Bloqueada carretera Irapuato-Abasolo a la altura de Gillette

Irapuato, Guanajuato.- Como se había anunciado semanas anteriores, el bloqueo de carreteras en varias zonas comenzó a llevarse a cabo. Productores agrícolas tomaron la carretera Irapuato-Abasolo a la altura de la empresa Gillette alrededor de las dos de la tarde. La zona se encuentra intervenida en ambos sentidos.

Camionetas de campesinos evitan el paso a los vehículos como medida tras la falta de escucha de sus problemáticas por parte del gobierno y sus dependencias.

El bloqueo se ha se propuesto hasta que les resuelvan, según los manifestantes. Hasta el momento, puntos como la carretera federal 45 Irapuato-Silao cerca del ITESI, la carretera Pénjamo-Santa Ana Pacueco en Laguna de Cortés y la carretera federal 57 a la altura del entronque con San Luis de la Paz y Dolores Hidalgo han sido cerrados.