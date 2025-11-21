Banda Municipal irapuatense es reconocida por su trayectoria desde 1921

Irapuato Guanajuato.- Para celebrar a quienes con sus canciones y su talento artístico nos acompañan en el día a día, autoridades del Gobierno de Irapuato, a través de la Dirección General de Educación realizó el evento Festejo del Día del Músico, en reconocimiento a la dedicación, talento y trayectoria de la Banda Municipal, una de las agrupaciones musicales más emblemáticas de la ciudad.

Con una destacada trayectoria que se remonta a 1921, la Banda ha evolucionado desde sus inicios con músicos de cuerdas hasta incorporar instrumentistas de viento, consolidando su actual estructura sinfónica. A lo largo de los años, ha representado dignamente a Irapuato en distintos municipios del estado de Guanajuato, participando en foros culturales, festivales artísticos y eventos cívicos y religiosos, convirtiéndose en un verdadero referente de identidad y patrimonio musical.

Rodolfo Gómez Cervantes, secretario del Ayuntamiento, en representación de la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, recordó que la Banda ha reunido a talentosos músicos provenientes de diversas localidades como Abasolo, Valle de Santiago, Juventino Rosas, Tarimoro, Yuriria, Salvatierra, Villagrán, Cortázar, Silao y Guanajuato capital, y felicitó a cada uno de ellos por su gran trabajo.

“Gracias porque, también de esta manera, contribuimos a fortalecer a nuestra ciudad, muchas veces hablamos de la necesidad de regenerar el tejido social y también se regenera a través de estas actividades que fomenta nuestra Presidenta y con la cual ustedes nos ayudan mucho”, manifestó.

Durante el evento conmemorativo, se hizo entrega de reconocimientos y obsequios, además de la renovación de instrumentos a las y los integrantes de la banda, reconociendo su valiosa contribución al fortalecimiento de la vida cultural de Irapuato y se contó con la participación de danzoneros como público invitado.

El repertorio de esta tradicional banda incluye marchas de corte militar, piezas clásicas y semiclásicas, así como ritmos tradicionales como danzón, mambo, cumbia y chachachá, mostrando su versatilidad y compromiso con la difusión de la cultura musical.

Actualmente, la Banda Sinfónica Municipal está integrada por 23 músicos distribuidos en secciones de clarinetes, saxofones, trompetas, trombones, saxofones, tuba y percusiones, bajo la dirección artística y musical del Maestro Juan Arellano Noria, reconocido director de orquestas y bandas sinfónicas en el estado de Guanajuato.