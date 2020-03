“Ayer no fue un día normal, aprendí que duele la ausencia, el vacío y que no quiero sentirlo de verdad.” Jacob Pacheco.

Irapuato, Guanajuato.- Jacob, a sus 25 años de edad relato que el día de ayer no fue un día nada normal “Salí a la calle y enseguida el ambiente se notaba diferente, triste… Tenso”

El joven irapuatense llego a la universidad y lo primero que hizo fue comentarlo con sus amigos y compañeros uniéndose al mismo sentimiento de que para nada era un día normal.

En el transcurso del día hubo una conferencia con maestras arquitectas que platicaron la experiencia que han tenido como mujeres dentro del ámbito de la construcción, preguntándoles inmediatamente que pensaban del día, de la conmemoración “Un día sin mujeres” diciendo las 3 panelistas no estar nada de acuerdo ya que no le encontraban sentido a no salir de casa o no ir a la escuela o trabajar, que con eso no se resolvía nada dijeron.

Al final algunos compañeros y compañeras de Jacob que asistieron a la escuela dieron su punto de vista, no estando de acuerdo con muchas cosas que las panelistas dijeron haciendo que la conferencia se convirtiera en un debate.

Jacob salió algo molesto después de ver como no hay empatía entre mujeres, respetando en su totalidad cada opinión

“A pasado el día, más de la mitad de mis compañeras de la universidad no fueron el día de ayer, en la escuela se sentía ese vacío. Llegué a mi casa y tengo mil cosas que contarle a mi novia no pude hablar ayer con ella pues decidió ser parte del paro nacional y estoy orgulloso de ella” dijo.

El día de ayer fue un día para concientizar Jacob es mas consiente, provocando mil emociones en él, este histórico día.

“Aprendí que duele la ausencia, el vacío, y que no quiero sentirlo de verdad. Yo sé que mi novia se quedó en casa, quizá adelantó proyectos, no tengo idea de que haya hecho ayer, pero sé que está bien. Pero no quiero ni imaginarme que un día no pueda tener la certeza de que está a salvo. No quiero ni pensar que un día mis compañeras de carrera podrían faltar y que nadie sepa dónde están, este es un día que no voy a olvidar, a mí me marcó y estoy convencido de que a muchos igual” .Concluyó.