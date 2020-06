Aumentan los casos de niños con ansiedad y depresión durante la contingencia

Por: Ariadna Hernández

Irapuato, Guanajuato.- Profesionales de la salud mental hacen un llamado a los padres de familia a dedicar especial atención y tiempo de calidad a los niños en casa, pues desde el mes de marzo hasta la fecha han tenido un incremento de niños con ansiedad y depresión.

La Psicóloga Susana Cedro, comentó que la alimentación es un factor muy importante pues el consumir más azúcar y harinas los niños suben de peso y por consecuencia se ven afectados en el rendimiento neurológico.

La Psicóloga dijo también que el mayor índice de niños con ansiedad y depresión se ha manifestado en esta contingencia pues han recibido pacientes con estas condiciones que de no ser atendidos puede volcarse más grave, sin embargo, pese a que la salud mental es muy importante en tiempos de confinamiento no se vuelve una prioridad como la comida por lo que da algunas recomendaciones para los padres de familia que no pueden solventar los gastos con un especialista, sepan identificar si su hijo está pasando por esto.

Si tu hijo está teniendo trastornos del sueño, trastornos en la alimentación como el comer de más o comer menos, ya no controla esfínteres, está muy irritable, pasa mucho tiempo en los dispositivos móviles… entonces es el momento de ayudarlo para lo que sugiere algunas recomendaciones:

Establecer horarios para despertar, para hacer actividades, participar en casa, horario de comida, jugar, hacer ejercicio, horario para bañarse, cenar, dormir, horario para dispositivos móviles no más de una hora y media y bajo la supervisión de un adulto.

El mantener las acciones normalizadas el niño va a tener un mejor rendimiento, por eso es importante brindarles tiempo de calidad, con creatividad y amor todo se puede.