Asesinan al esposo de la alcaldesa de Jerécuaro

Jerécuaro, Guanajuato

Un ataque armado registrado la noche del viernes dejó como saldo dos personas sin vida y dos más lesionadas, entre ellas el esposo de la presidenta municipal de Jerécuaro.

De acuerdo con los primeros reportes, personas armadas irrumpieron en un centro botanero ubicado en la comunidad Los Sabinos, sobre la carretera que conecta a Jerécuaro con Coroneo, donde dispararon contra varias personas que se encontraban en el lugar.

En el ataque perdieron la vida Eduardo Olvera García, esposo de la presidenta municipal Isabel Acevedo, una persona más que no ha sido identificada, aunque en los primeros momentos se manejó que se trataba del hermano de la presidenta, sin embargo en un comunicado por parte del gobierno solo se informó del deceso Olvera.

Además, otras dos personas resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas a recibir atención médica por cuerpos de emergencia.

Tras el reporte del ataque armado, al sitio acudieron elementos de seguridad de los distintos órdenes de gobierno, quienes acordonaron la zona para permitir el trabajo de peritos y agentes de investigación.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque y dar con los responsables de estos hechos que han generado consternación en el municipio.