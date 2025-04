Asesinan a Sara, la golpearon y le rompieron sus extremidades

México.- Sara Millerey González Borja de 32 años, es una mujer trans que tras golpeada presuntamente por su orientación sexual, fue arrojada a un río, en el barrio Playa Rica, en Colombia. La colombiana, murió por las lesiones que sufrió tras romperle sus extremidades; el momento quedó grabado y pese a que había varias personas, nadie la ayudo.

De acuerdo a la información que dio a conocer Sandra Borja, madre de Sara Millerey González, dijo que después que su hija, fue arrojada a un río, fue grabada por algunas personas, que en lugar de ayudarla no la auxiliaron por temas de “transfobia”.

La mujer trans, fue trasladada a un centro médico y ahí murió “tenía su cuerpo totalmente quebrado, manos, brazos y me la arrojaron a ese río. No era para me la hubieran vuelto así”. “Era muy popular, alegre, extrovertida, no sé nada de eso (de amenazas) solo sé que me la mataron atrozmente y pido justicia por mi niña Sara”, dijo la mamá de Sara.

El secretario de Seguridad de Bello, José Rolando Serrano, dijo que las personas que estaban en el lugar del homicidio no la ayudaron, porque estaban advertidos de no hacerlo por parte de una banda delincuencial.