Arranca Censo de Población y Vivienda 2020 en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Dentro del evento para dar inicio al nuevo Censo de Población y Vivienda 2020, estuvo presente el alcalde Ricardo Ortíz en compañía de autoridades del INEGI para dar los pormenores de dicho arranque en la ciudad de Irapuato.

El INEGI dio a conocer que cuentan con más de 480 entrevistadores que estarán desde las 8 de la mañana hasta que la gente los atienda y como identificativos, los entrevistadores tienen una vestimenta, la cual consta de un sombrero, chaleco y mochila, todos con el logotipo del INEGI, además de un gafete con su nombre y número de empleado para verificarse por internet.

Ricardo Ortíz resaltó la importancia del trabajo desempeñado en los censos, comentando que muestran la realidad del país en la evaluación de la población en temas de pobreza, de atención a quienes menos tienen, la segmentación en el conteo de género y edades.

“Un país o un estado que no conoce lo que tiene, que no conoce su población, está en una debilidad permanente porque no tiene facultades o posibilidades de poder atender más visiblemente a la población, y ese es el objetivo entre muchos otros del censo”. Refirió el presidente municipal.

El alcalde comentó que el director del IMPLAN se encarga de procesar la información recabada del censo para poder tomar decisiones, invertir recursos y poder determinar las obras y acciones que deben tomar como Gobierno y Desarrollo Social la parte de la distribución del presupuesto de acuerdo a las necesidades de la población.

Ricardo Ortíz además dio a conocer que hace 5 años en un inter censo, se hablaba de 529 mil personas en Irapuato, sin embargo, ya están rebasados los 600 mil habitantes.

El censo termina el 27 de marzo y después vendrá una segunda etapa de revisión de la información que se llevó a cabo durante este mes, la cual dará una realidad de lo que hay en el país.