Arma Samantha “circo mediático” con “momia de cartón”

Guanajuato, Guanajuato.- Los escándalos por presunta corrupción de un operador político cercano a la familia Navarro-Smith, los potenciales oposiciones a la aprobación del PMDUOET y PIMUS y las quejas por los baches en vialidades de la ciudad pasaron a segundo plano: la presidenta municipal, Samantha Smith, armó un debate en torno al presunto traslado de una “momia” a Zacatecas. Se trata de una réplica que será “entrevistada” por los medios de comunicación este jueves en el Panteón de Santa Paula.

El pasado fin de semana, Samantha Smith acudió al Festival de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, realizado en la ciudad de Zacatecas, a donde llevó temas de la cultura de la capital del estado: artesanías, indios tejocoteros de Santa Rosa de Lima, y “la magia incomparable de una momia que viajó desde nuestro museo para sorprender a todos.”

En la prensa guanajuatense se armó el revuelo porque presuntamente la “momia” exhibida está inventariada como “MM52 / C033 – 000-01548/” y se le conoce como “Montserrat”. El escándalo fue mayor porque se consideró que se le trasladó sin el aval ni supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), entidad que ha reclamado por los traslados que en el pasado tuvieron los cuerpos áridos y sus consecuentes daños.

La alcaldesa regresó de Zacatecas y no dio su casi tradicional ruda de prensa de los lunes ni acudió a la mesa de atención a ciudadanía que se estableció en la comunidad de Yerbabuena.

El martes supervisó en inicio de una obra de pavimentación en Puentecillas y siguió sin aclarar el tema de la “momia”. Por la tarde presidió una sesión de Ayuntamiento realizada en el Centro Deportivo El Carrizo, donde fueron aprobados el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial (PMDUOET) y el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS).

La postura de dos de cuatro integrantes morenistas del Ayuntamiento se perdió en un espacio cobijado por gente afín a la mayoría panista.

Llegó el miércoles y la presidenta municipal siguió sin aclarar el tema de la “momia”, pero ya ha trascendido que se trata de una réplica. Carlos Arce Macías, integrante del Observatorio Ciudadano de Guanajuato, afirmó que es una estrategia de “cortina de homo” para evadir el debate en torno a la presunción de un relej Rolex, presumido en redes digitales por Ludovico Mata, funcionario municipal desde gestiones anteriores y políticamente cercano a Alejandro Navarro, expresidente municipal y esposo de Samantha, quien desde hace un par de semanas ha estado presente en la mayoría de actos públicos por ella encabezados.

Este miércoles anunciaron rueda de prensa “con la momia Monserrat”. Habrá que ver qué preguntas se le hace y a cuáles responde.