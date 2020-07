Árbitro reveló el porqué nunca expulsan a Gignac

André-Pierre Gignac suele ser muy expresivo cuando reclama alguna jugada o decisión a los árbitros y en medios de comunicación se ha criticado que los jueces lo soporten, ya que rara vez le muestran una amarilla y jamás lo han expulsado; incluso, el excentral Marco Antonio Rodríguez aseguró que él ya lo habría enviado a las regaderas con el cartón rojo.

El árbitro profesional, Óscar Macías Romo, defendió al Bomboro y aseguró que si no lo castigan con tarjetas es porque jamás les ha “mentado la madre”.

Yo tengo un punto muy clavado en eso, cuando las cosas no salen bien o alguien te grita, la primera que a mí me friega es mi esposa. Me dice, ¿por qué te dejaste gritar?”.