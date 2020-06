“Aquí se roban los frijoles, chiles secos, basculas, mesas”: comerciantes del Polo II

Irapuato, Guanajuato.- Comerciantes del Polo II viven en la incertidumbre por la pandemia y ahora se le suman los robos que han tenido últimamente haciendo que se encuentren desesperados y llenos de coraje.

Últimamente en este lugar se han estado viviendo múltiples robos desde mercancía de los comerciantes hasta sus herramientas de trabajo como basculas y mesas para colocar sus productos.

La señora Beatriz contó que, así como ella muchos de sus compañeros que salen a ganarse el pan de cada día han sido víctimas de la delincuencia.

“Desde hace tiempo abren los carros y se roban el kilo de frijol, el kilo de azúcar, abren se llevan lo que quieren y lo vuelven a cerrar como si no hubieran sacado nada” externó la comerciante.

Los comerciantes de este lugar molestos mencionan todo lo que les ha sucedido últimamente, “la situación está muy mal, no se puede vender y ahora nos roban, ¿A dónde vamos a parar? comentaron.

“Ya se han metido quejas, ya se ha hablado con las autoridades y ellos no hacen nada, no sé qué necesitan para que sepan que ya estamos cansados de todo lo que sucede aquí y no puedan mover un dedo para arreglarlo”, mencionó otra comerciante.

“A mí el día de hoy me robaron mis bolsas de chiles secos, que están muy caros ahorita, venimos a trabajar y nos hacen eso, no se vale, se supone que aquí hay Vigilantes y no sirven de nada” concluyo otro comerciante.