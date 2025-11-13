Aprueba capital reglamento a favor de la protección animal

Guanajuato, Guanajuato.- En sesión de Cabildo y por unanimidad de votos, el ayuntamiento capitalino aprobó el proyecto de iniciativa de creación del Reglamento para la Protección Animal para el Municipio de Guanajuato, así como el acuerdo de la Comisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad mediante el cual se impulsa la “Participación Económica y Comunitaria para Personas Adultas Mayores”. La primera iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobierno y Asuntos Legislativos para su análisis y dictamen.

La presidenta municipal, Samantha Smith, dijo que la creación del nuevo Reglamento de Protección Animal representa un avance histórico hacia una ciudad más empática, ordenada y responsable, al reconocer a los animales como seres sintientes, lo que demuestra que Guanajuato avanza, educa y construye con empatía.

Postura de animalistas

La agrupación animalista Tlacuatzin Rescue manifestó sus reservas respecto al reglamento aprobado e hizo pública su postura con un comunicado dirigido a la opinión pública y al H. Ayuntamiento de Guanajuato, titulado “Guanajuato no necesita más reglamentos, necesita acciones reales.”

Afirmó que “una vez más, no se tomó en cuenta la opinión de las rescatistas de esta ciudad personas que día a día nos partimos el alma por salvar vidas animales. Todo el proceso se ha llevado a cabo a puertas cerradas, entre las mismas personas que forman parte de la administración actual, incluyendo al llamado Consejo de Protección Animal”. El pronunciamiento añade:

“Es verdaderamente lamentable que este gobierno no escuche a la ciudadanía ni a quienes trabajamos directamente en la protección y rescate de animales. Este reglamento está encabezado por el regidor encargado de la Comisión de Salud, el regidor Manuel Aguilar Romo, cuya empatía hacia los animales está en entredicho, considerando todas las irregularidades y omisiones del Centro de Control Animal durante este año, de las cuales él ha sido permisivo y cómplice”.

La agrupación acusó a La actual administración de seguir haciendo a un lado a las personas que sí trabajan por una causa, pero que no les aplauden ni solapan todo lo mal hecho, para destacar:

“Lo que más deseamos es que realmente se apliquen las sanciones correspondientes a quien daña a un animal y que se garantice en todo momento su protección y un trato digno. Les recordamos a las y los integrantes del H. Ayuntamiento que pueden existir y aprobar veinte reglamentos, pero de nada sirve si no se aplican. Bajo esta administración, registra los índices más altos de maltrato animal en muchos años, y ninguno de ustedes ha hecho absolutamente nada por mejorar las condiciones de los animales en nuestro municipio, ni han buscado un verdadero acercamiento con las asociaciones y rescatistas”.

Las personas integrantes de la agrupación proponen que “el primer paso para garantizar el bienestar de los animales sería remover al director del CECAA, quien ha sido el principal promotor de la violencia animal en Guanajuato”.

En la misma sesión de Ayuntamiento también se aprobó por unanimidad el Programa Municipal de Protección Civil 2024–2027, instrumento que contiene la planeación, coordinación y ejecución de políticas públicas en materia de prevención, mitigación, auxilio y recuperación ante emergencias y desastres naturales. Al respecto, la alcaldesa subrayó que la protección civil es una política prioritaria que protege la vida y garantiza la continuidad de la ciudad ante cualquier eventualidad. “Cada plan de contingencia, sea para temporada invernal, incendios, peregrinos o festivales, tiene el mismo objetivo: cuidar a las personas y mantener a Guanajuato de pie”, finalizó.