Apoya Barra de Abogados a juez administrativa municipal, Sandra Baeza

Irapuato, Guanajuato.- Luego de la destitución de la juez administrativa municipal, Sandra Baeza, el presidente del Consejo Directivos de la Barra de Abogados de Irapuato, Carlos Origel Arrache, dijo que defenderá a sus agremiados al ser este un compromiso como titular de esta barra.

Origel Arrache calificó a la licenciada Sandra Baeza por ser una excelente juez y servidora pública que no ha tenido ninguna objeción para que no la hayan ratificado, ya que es evidente que hay una violación por parte de las autoridades.

“Hago una invitación al presidente municipal a que se fije bien quienes son malos funcionarios y realmente los corran… a los que no están entregando buenos resultados y a los que sí estén entregando buenos resultados, como es este el caso que los ratifiquen…o a que le tienen miedo” dijo el presidente de la Barra de Abogados de Irapuato, Carlos Origel.

En contexto Origel Arrache dijo que los jueces administrativos son tribunales jurisdiccionales es decir les califican los actos a todos los funcionarios públicos de la administración y por lógicamente es una piedra en el zapato, su jurídico no gana una y pierden todas las demandas, se van a la alzada a que les traten de componer y todas son confirmadas y creemos que fue esta situación, es por ello que hay una relación porque modificaron el reglamento orgánico del municipio en contra a la ley orgánica del estado de todos los municipios que establece la movilidad de los jueces administrativos, refirió Carlos Origel.

“Este reglamento orgánico entro en vigor el 1 de enero y en el transitorio número 10 pusieron específicamente eso para correr a la juez y le pusieron que la juez no se va a ratificar más que por tres años y no más …pero esto va en contra a la ley orgánica y a la constitución del estado y de contra la constitución política de México”, comentó.

Dijo que posiblemente se pudiera dar una demanda, ya que es decisión de la juez administrativa, Sandra Baeza; ya que como Barra de Abogados la apoyarán ante los tribunales evidentemente sí es su decisión impugnar la a toda luz es inconstitucional.

Enfatizó que por parte del municipio pudiera ser no honesto ante esta situación por lo que “Hay dos sopas o son ignorantes y no conocen la ley o lo hicieron con toda la intención de cometer el acto de no ratificar a la juez administrativa”, por lo que se busca llegar a una solución ante esta situación.