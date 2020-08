Anuncia alcaldesa Ana Bueno, no habrá fiestas patronales en Cuerámaro

Cuerámaro, Guanajuato.- La alcaldesa Ana Rosa Bueno Macías se reunió esta mañana con los delegados de las comunidades y representantes de colonias de Cuerámaro. El objetivo fue redoblar esfuerzos en torno al Semáforo Estatal de Coronavirus que pasó de color rojo a naranja. Entre los acuerdos se ratificó que no está permitido la realización de fiestas patronales y no se permite la ministración de sacramentos, por lo que no está permitido llevar a cabo los bautizos, confirmaciones, primeras comuniones y bodas.

También se informó que se irán abriendo paulatinamente las iglesias, empezando por la Parroquia San Francisco de Asís del Jardín Principal, pero respetando las medidas sanitarias. Además las misas ordinarias serían con pocas personas, evitando niños, adultos mayores y personas con alguna enfermedad crónica degenerativa.

Uno de los puntos más importantes durante la reunión fue que se informó la indicación del obispado, donde manifiesta que no están permitidos la aplicación de sacramentos, es decir no se pueden realizar bautizos, confirmaciones, primeras comuniones y bodas, esto con el fin de evitar conglomeraciones de personas.

También se pidió que de ser posible cerraran o limitaran el acceso a las plazas públicas de las comunidades y colonias, ya que son puntos en los cuales se a detectado que las personas se siguen reuniendo, lo cual va en contra de las indicaciones realizadas para evitar que el número de contagios aumente.

La alcaldesa explicó que el cambio de rojo a naranja en el Semáforo Estatal del Coronavirus, no significa que las medidas de sanidad debían de relajarse, por el contrario invitó a los asistentes a fortalecer las medidas de sanidad y replicar el uso de cubrebocas, respetar la sana distancia y utilizar gel antibacterial.

Anuncia alcaldesa cierre del Colegio Cristóbal Colón.

La alcaldesa informó que después de 76 años de brindar educación de calidad y ser la única institución privada en Cuerámaro, se anunció el cierre del Colegio Cristóbal Colón, ante la difícil situación económica debido a la Pandemia del Coronavirus. La matrícula de dicha escuela disminuyó hasta sus niveles más bajos, eso aunado a que no se están brindando clases presenciales y que no renovaron la inscripción de los alumnos, los directivos de la institución educativa decidieron cerrar sus puertas.

Durante la reunión delegados y colonos aprovecharon para externar a la alcaldesa alguna de las problemáticas que se presentan en las localidades a las que pertenecen, a lo cual la alcaldesa analizó cada una de las situaciones expuestas para brindar la solución más viable.

Cabe mencionar que se realizaron 2 reuniones para que la cantidad de asistentes fuera limitada, en ambas reuniones se tomaron todas las medidas de sanidad necesarias para evitar contagios.