Irapuato, Guanajuato.- Desde los 18 años “Angelito” se ha dedicado a convertir la piel en lienzos portátiles, llenos de sentimientos, recuerdos y emociones a través de los tatuajes que cargan con un significado distinto para cada una de las personas.

“En si cuando empecé a tatuarme fue como un acto de rebeldía, tenía 14 años cuando me hice mi primer tatuaje real, en la escuela era de andarme rayando con la pluma, después se presentó la oportunidad de hacerme un tatuaje, me decían; no lo hagas, no lo hagas y lo hice, para mi ese fue el principio del tatuaje, un acto de rebeldía” comentó Angelito.

El tiempo lo motivo para convertir ese acto de rebelde en algo que poco a poco dio otro sentido a su vida, encontró su vocación.

Para el irapuatense, el acto de tatuar va más allá de un simple dibujo marcado en el cuerpo de una persona, es dar la oportunidad a los demás de representar todas esas cosas que los han marcado y no desean olvidar, convirtiéndolas en parte de sí mismos.

Él como artista del tatuaje pide a las personas, ver más allá de los estigmas y tabúes que existen detrás de los tatuajes, ya que mucha gente lo hace nada más por un sentimiento de pertenencia, un símbolo que los represente.