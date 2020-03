AMLO pide tocarse el corazón

México.- Andrés Manuel López Obrador, dijo que hay que tocarse el corazón para saludarse como medida para evitar el coronavirus, aunque sigue insistiendo en que las personas salgan a las calles a comprar cosas.

El mandatario dijo que va hacer una propuesta a los médicos a cargo del tema del coronavirus el saludo con la mano en el corazón, porque no le gusta saludar con el codo o con el pie “Con la mano en el corazón…”.

AMLO mencionó que hay eminencias en su gabinete que no se les entiende y dijo que si los gobernadores hacen un llamado a que la gente se quede en casa, tiene que ser consultado “que no sean ocurrencias, para que no se cometan errores”.

#LopezLiesToTheWorld

Por otro lado en tuiter, se ha creado le iniciativa #LopezLiesToTheWorld en la que están pidiendo a las organizaciones internacionales que tomen acción en México, al considerar que Andrés Manuel López Obrador va contra las recomendaciones internacionales y por tanto pudieran ocasionarse la muerte de personas por la falta de atención en salud.