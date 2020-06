Álvar Cabeza de Vaca evade responsabilidad y niega fracaso en seguridad

Guanajuato, Guanajuato

A consideración del Grupo Parlamentario del PRI, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, evadió su responsabilidad al negar un fracaso en los programas para combatir a la delincuencia.

Durante su comparecencia ante diputados locales, convocada por la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones, los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI plantearon diversas preguntas, la mayoría de las cuales fueron evadidas por el Secretario de Seguridad.

En su intervención, el diputado Héctor Hugo Varela Flores señaló que es innegable el incremento de los delitos de homicidio, robo, lesiones y narcomenudeo, con cifras alarmantes y nada alentadoras; y cuestionó si la dependencia estatal seguiría con las mismas estrategias o aplicaría otras.

El Secretario de Seguridad se excusó al señalar que el estado era el que más detenciones presentaba por narcomenudeo; y dijo que el hecho de querer ver como responsable de la seguridad a una sola persona o institución era incorrecto.

Dijo que su trabajo no lo podía calificar él.

Por su parte, la diputada Celeste Gómez Fragoso enfatizó que es motivo de gran preocupación el problema que se vive de inseguridad en la entidad y cuestionó las acciones que han realizado para disminuir el delito de robo a casa habitación, que no han reducido pese a la pandemia y el aislamiento.

También preguntó si aún funcionan los botones de pánico, cómo operan las cámaras para combatir el robo a transeúntes, y si han diseñado campañas de psicología social para apoyar a los ciudadanos que han sido afectados por la ola criminal que se vive, donde los balazos son parte del paisaje sonoro.

Al respecto, el Secretario de Seguridad se excusó al señalar que el delito de robo habitación disminuyó un 6.74 por ciento de acuerdo a datos proporcionados por el Sistema de Seguridad Publica, es decir, negó que hubiera un incremento; además hizo referencia a las herramientas tecnológicas que han implementado para que las personas denuncien cualquier delito a través de su teléfono celular.

El diputado José Huerta Aboytes, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, preguntó que en materia de prevención del delito, cuáles son las tres diferencias sustanciales entre el fallido Programa Estatal de Seguridad Pública 2012-2018; y el actual Programa Estatal de Seguridad Pública.

Asimismo, cuestionó qué acciones preventivas tienen programadas para sacar a ciudades como Celaya, Irapuato y León, de la clasificación de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, incluso por encima de poblaciones de medio oriente, que viven en constante estado de guerra.

Preguntó que considerando que desde abril de 2019 concluyó el programa ‘Escudo’, actualmente en qué se ocupa la estructura de los arcos de seguridad colocados en lugares estratégicos de las ciudades del estado, y que si es verdad que se utilizan para colocar señalética de movilidad y si es cierto que se ocupan para montar pantallas para difusión de slogans publicitarios en materia de seguridad pública.

El diputado José Huerta Aboytes cuestionó por qué falló la estrategia de inteligencia y contención de daños a la ciudadanía en su operativo del fin de semana, habida cuenta que la mayoría de los capturados han sido liberados y que si tiene previsto un plan eficaz de contención de las reacciones del grupo delictivo para evitar daños a la salud, la vida y el patrimonio de la población.

En virtud de que la seguridad pública ha quebrantado la tranquilidad y la paz social, el diputado Huerta dijo que no se cuestiona que se tenga el segundo lugar en confianza por el INEGI y que estamos certificados, pero dista mucho de la percepción ciudadana que no tiene confianza ni credibilidad por la intranquilidad en que vive.

Por último preguntó que institucionalmente, qué le deben los diputados del Congreso del Estado, qué leyes o actos legislativos están pendientes para que su Secretaría pueda contener la incidencia delictiva; y en conciencia, si estaba satisfecho con su gestión y qué ha pensado hacer para revertir esta situación de inseguridad.

El Secretario de Seguridad, contestó que no tiene nada de fallido el programa de prevención, al contrario, que se ha remasterizado.

Dijo que era un modelo único a nivel gubernamental, en la prevención de la violencia y la delincuencia.

Defendió al programa Escudo al hacer que era el programa más auditado de la historia de las auditorías.

Agregó que todo lo que tenía Escudo está operando, a disposición de los municipios, cada arco, cada cámara, sigue operando, y que era inimaginable pensar que toda esta infraestructura se fuera a quitar.

Dijo que sí fue un operativo planeado, en Villagrán y Celaya, el resultado, en las audiencias, es que fue calificada de legal las detenciones.

Apuntó no tener respuestas personales en el sentido de si está satisfecho o no, sino que cumple con una obligación donde en la Ley están limitadas sus competencias y responsabilidades.