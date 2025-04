Alcaldesa de Huanímaro entrega obras que transforman la calidad de vida en Cabecera y La Lobera

Huanímaro, Guanajuato.- Con una inversión de Recursos Municipales por: 4,036,612.89 pesos, la alcaldesa Laura Villalpando Arroyo, entrega la obra de Construcción con Concreto Hidráulico y Estampado de la calle Hidalgo de Cabecera Municipal, en su tercera etapa, además, inaugura la Rehabilitación de la Red de Drenaje Sanitario y Agua Potable en la Calle 5 de Mayo de la Localidad de la Lobera.

Durante el corte de inauguración de estas importantes obras para los huanimarenses, los beneficiarios comentaron que tenían años de realizar peticiones de solicitud de apoyo para su realización, sin embargo, ninguna de ellas había sido atendida.

La primera obra entregada por las autoridades municipales fue la tercera etapa de la acalle hidalgo, donde se invirtieron recursos del ramo 33 por 2 millones 299 mil 523.13 pesos, y cuyas metas cumplidas fueron: 1171.85 m2 de concreto estampado, 155.95 ml de guarnición, 89.48 m2 de banqueta, 64.5 ml de tubería de PVC hidráulica de 3” y 10 luminarias. Para la rehabilitación de la red de drenaje sanitario y agua potable se invirtieron recursos del ramo 33 por: 1 millón 737 mil 089.76 pesos logrando cumplir las metas de; 456.30 ml de tubería para alcantarillado de 250mm, 760.78 m de tubería hidráulica de PVC de 50mm,87 tomas domiciliarias, 69 descargas domiciliarias, 69 registros sanitarios y 10 pozos de visita. Así lo dio a conocer el director de obra pública Oasis Omar Moscot Zavala.

En ambas acciones la presidenta municipal estuvo acompañada por el secretario del ayuntamiento Luis Alfonso Elizarraraz Anguiano, y de los regidores José Isaías González delgado, Karina Ruiz Rivera, Baltazar Rosales, Patricia Rangel, Rosa Elena Saldaña Ávila, así como directores y coordinadores de las distintas áreas de la administración pública municipal.

“La rehabilitación de las líneas de conducción de agua potable y alcantarillado son obras que no se ven y que pocos gobiernos les dan importancia, pero para nosotros son más que obras de servicio, son mejoras en su calidad de vida, son rostros de alegría porque el vital líquido les llega hasta sus hogares, son días de no batallar para apartar agua para los quehaceres del hogar”, esa es la importancia que nosotros damos a estas obras y que otros gobiernos no le daban. Porque nosotros somos una administración que siempre quiere dar más y lo seguiremos haciendo les anuncio que ya están aprobados 2 millones de pesos para la rehabilitación de la calle 20 de noviembre que conduce a las escuelas. Menciono la alcaldesa Laura Villalpando Arroyo.

La presidenta municipal también reconoció que las obras que se hacen para mejorar las condiciones y calidad de vida no son una casualidad, si no por un trabajo en equipo de funcionarios comprometidos y con responsabilidad de generar condiciones de desarrollo para su gente y su municipio.