Afectaciones en la salud por la quema de leña

Irapuato, Guanajuato

En esta temporada decembrina no es recomendable usar leña o carbón, ya que los riesgos son

mayores para la salud de las personas, la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato

recomienda a la ciudadanía prevenir realizar estas actividades en casa esto con la finalidad de

evitar consecuencias en la salud.

El Secretario de Salud del Estado de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez dijo “No es recomendable

usar leña o carbón por lo que esto pudiera tener consecuencias en la salud, muchos menos cerrar

ventanas, es muy importante la ventilación en caso de que se llegue a cocinar con leña o carbón,

ya que por lo regular estas actividades se realizan muy poco hoy en día en comunidades” refirió

Díaz Martínez.

Cada temporada invernal, Desarrollo Social y Humano y DIF Municipal realizan campañas para

repartir cobijas en diversas comunidades y realizar recomendaciones de no utilizar estufas que

consumen carbón, leña o incluso gas que pueda provocar intoxicación por monóxido de carbono

en los hogares, comentó el Secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz.

Este tipo de elementos se deben evitar ya que el calor que contienen estos combustibles se puede

apagar mientras las personas duermen y la cantidad de monóxido de carbono puede ocasionar la

pérdida de vidas humanas, por lo que se pide tomar las medidas precautorias ante esta temporada

invernal.

El Secretario de Salud de Guanajuato dijo que existen en el estado 627 Centros de Salud y

hospitales, así como en las unidades móviles de salud distribuidos en los 47 municipios del estado

de Guanajuato muy cerca de las 9 mil comunidades que tienen el estado, donde la gente puede

solicitar información o capacitación para tomar medidas de prevención respecto al tema de las

afectaciones de la quema de leña o cocinar con carbón o gas que contenga monóxido de carbono.

Por último el Secretario de Salud del estado de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, dijo queafortunadamente en Guanajuato se tiene mucho que ya no se han presentado historias

lamentables por estas cuestiones respecto al tema, concluyó.