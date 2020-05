A sus 80 años, Doña Mary sale a las calles a pedir comida

Irapuato, Guanajuato

María Uribe Macías es una mujer que, a sus 80 años, sale a la calle a buscar comida para mantener a sus dos hijos, uno de ellos con retraso mental y el otro diabético. Ella es jalada en una silla de ruedas por uno de sus hijos, mientras pide comida o dinero para poder sobrevivir.

Doña Mary, enviudo hace varios años y la carga de ser madre, continuó, porque ella es quien sigue de pie especialmente por su hijo Gustavo de 45 años, un hombre que tiene retraso mental y que eso le ha impedido desarrollarse en varios ámbitos de la vida cotidiana.

Mary vive en la calle Jabali 329 de la colonia Ganadera, tiene dos recámaras, ella viva en una una con “Tavo”, el que cuida y le llama como un niño, “me gustaría que mi hijo tenga un colchón, porque el que usa se le salen todos los alambres y le duele”.

La mujer que se arrastra con una silla de ruedas, dijo que esta muy apenada por tener su casa sucia, pues ya no pode limpiar y como tampoco tiene una lavadora, solamente lava la ropa de vez en cuando “aquí está la ropa, pero ya sólo puedo lavar una media docena y es la que nos cambiamos”.

Ella es una irapuatense mayor de edad que no ha dejado de salir de su casa, porque dice que a pesar de que “ronda el coronavirus”, no hay quien le de comer, pues aunque tiene apoyo federal, no le alcanza para poder mantenerse.