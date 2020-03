A los incrédulos desde Madrid para Irapuato: Coronavirus

Por | Gabriela Bravo

Madrid, España.- De Irapuato a Madrid hay un intermedio de dos centrales de autobuses, un taxi y un vuelo de doce horas, sin contar el centenar de preguntas que tienes que esquivar en el camino y que te carcomen la cabeza.

Volé por tercera y definitiva vez a Madrid el 1 de Noviembre de 2019, con la intención de buscar nuevas oportunidades y ¿Por qué no? alejarme de la vorágine de violencia que vive mi natal Irapuato.

Fue una decisión difícil, a mis 26 años, me inundaban las dudas, el miedo a lo desconocido y la excitación por probar mi coraje y valentía, ahora sí, lejos del nido. Y funcionó, en Madrid he conocido una cara nueva de la vida, me gusta, me nutre, pero ¡Cómo extraño mi país!, nada se parece a México (para lo bueno y para lo malo).

Este pintaba para ser un año difícil pero si me hubieran dicho hace unos meses cómo íbamos a vivir la llegada de Marzo, estoy segura que hubiera soltado una carcajada tan grande como mi incredulidad.

Y aquí estamos: Los incrédulos nos mordemos con rabia la lengua, nos resignamos a ver con los ojos bien abiertos las noticias, y empezamos a echar un vistazo a la última semana temerosos de haber convivido con los que, ahora sabemos, han dado positivo al COVID-19.

Los invito desde la incomodidad del confinamiento en casa a leer mis crónicas de una cuarentena en otro país. Este es el quinto día de confinamiento, un silencio incómodo se apodera de todo el edificio.

Afuera no se oye ni la música de mis vecinos latinos que casi siempre escuchan a Juan Luis Guerra con el volumen a todo lo que da. Todos estamos pendientes de las noticias, de las cifras, de las normas. Antier se ha declarado estado de alarma, y si, parece que va a durar más de quince días.

Nadie sale de su casa a menos de que sea imprescindible, el teletrabajo comienza a ser la única forma de llevar adelante los deberes diarios, el futuro es hoy.

Afuera solo se rompe el silencio a las 20:00 hrs. cuando por iniciativa ciudadana se ha pedido que salgamos a los balcones a aplaudir a los profesionales de la salud que están trabajando a marchas forzadas, titánicamente, en jornadas arduas y que son quienes se han enfrentado a salir diariamente a la calle para sostener al país entero; cuando el reloj marca la hora asomamos la cara por la ventana y una especie de estadio invisible ruge con mucha fuerza, se escuchan gritos, aplausos, chiflidos, es emocionante al grado de hacernos derramar lágrimas.

Después todo vuelve a la normalidad. Desde aquí leemos con asombro los titulares mexicanos “Se adelantan las vacaciones”, no podemos creer la suavidad con la que dejan pasar el valioso tiempo de ventaja que nos llevan, y la facilidad con que abordan un tema que está desequilibrando la economía mundial.

Hace 15 minutos han decidido cerrar la frontera terrestre de España, nadie sale, nadie entra. ¿Qué están esperando en México? ¿Qué pueden hacer? Tomarse en serio un problema que inevitablemente sobrevendrá, dejar de pensar que es una enfermedad de “Gente mayor” y ver la triste experiencia que estamos viviendo tanto en España como en Italia para ganarle tiempo al tiempo.

Esto no va de gobierno, va de responsabilidad social, educación cívica y de ser realistas. Dejar pasar las cosas parece ser una táctica fácil, la ignorancia es igual a la felicidad, lo realmente grave vendrá con el paso del tiempo con las consecuencias de nuestros inconscientes actos, que se verán reflejados en la pérdida de vidas humanas, la sobrecarga de un sistema de salud pública con evidentes problemas, y en el resquebrajamiento de una ya frágil economía.

Me despido sin antes recordar una frase dicha esta semana por el presidente de España, Pedro Sánchez “Heroísmo es lavarse las manos”