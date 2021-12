“Yo quiero mucho a mi pueblo”: Arturo Castillo

Pénjamo, Guanajuato.- Arturo Castillo Soto fue cronista del municipio de Pénjamo en el año 2002, tras 19 años de dejar el puesto, el hombre se dice triste, pues al parecer la cultura e historia del municipio de Pénjamo no es de interés en para la ciudadanía.

“Me da tristeza que Pénjamo siendo una ciudad con un historial abundante no lo exploten. Yo quiero mucho a mi pueblo, por eso estoy aquí, pero Pénjamo es un rancho grandote, es un pueblo rural y una cultura rural. Yo le agradezco a la gente antigua que me dio muchos datos, los cuales tengo en la cabeza, me da tristeza que Pénjamo siendo una ciudad con un historial abundante no lo exploten”, dijo Arturo Castillo.

El hombre de 82 años, propone la idea de crear un museo en honor Hidalgo, para que turistas y gente del mismo Pénjamo conozcan la historia de su pueblo. Pues el museo que está en la comunidad de Corralejo “no cumple con su función”.

“Qué vergüenza que aquí siendo la tierra de Miguel Hidalgo no hay ni un museo, vienen turistas y no hay que ver y me da mucha más tristeza que pareciera que las autoridades no les importa, ya las nuevas generaciones no podrán saber nada, aquí es urgente un museo para que la gente de fuera, la misma gente de aquí y la gente de aquí que vive fuera, sientan orgullo de su pueblo. En Corralejo se tiene que hacer bien el museo, pero no donde lo hicieron, sino en los restos de los cimientos donde era la casa de Hidalgo. Me da mucha tristeza que se vaya a perder tanta historia”, expresó el ex cronista.

Tras dejar el puesto de cronista de Pénjamo, Arturo Castillo ha logrado escribir seis libros, el último de ellos no lo podido dar a conocer debido a la pandemia, en dichos libros, el hombre plasma la historia de los penjamenses después de la independencia.

“Desde que deje de ser cronista llevo 6 libros editados, pero con la pandemia no he podido publicar el ultimo, todos ellos están llenos de datos de investigaciones que he hecho y de testimonios de la gente antigua, muchas historias vienen desde la independencia, de escritos que por ahí se han encontrado”, finalizó Arturo Castillo.