Volkswagen y Audi cambian sus logotipos en solidaridad con el distanciamiento social contra el covid-19

Los fabricantes de automóviles Audi y Volkswagen decidieron modificar sus logotipos en solidaridad con las medidas de prevención para contener el avance de la pandemia del nuevo coronavirus.

La ‘V’ y ‘W’ del logotipo de Volkswagen aparecen separadas, simbolizando el distanciamiento social, informó la compañía en las redes sociales con un mensaje: «¡Gracias por mantener su distancia social!».

Por su parte, los cuatro anillos en el logo de Audi también lucen separados. «Quédense en casa, mantengan la distancia, estén sanos y apóyense mutuamente: estamos juntos en esto», escribió la compañía alemana en su cuenta de Twitter.

Stay at home, keep your distance, stay healthy, support each other – we are in this together. As a global company and a global community, our highest priority is to identify any opportunities to #flattenthecurve.

Stay safe. pic.twitter.com/2G4zaszyM4

— Audi Sport (@audisport) March 20, 2020