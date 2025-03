Voces de lucha y resistencia: Concluye el primer Encuentro de Mujeres Universitarias con música y activismo

Guanajuato, Gto.- El primer Encuentro de Mujeres Universitarias concluyó con un concierto que reivindicó, a través de la música, la voz de las mujeres y sus luchas. Las universitarias que encabezan el conjunto musical Flores de Marfil y la Estudiantina Femenil de la Universidad de Guanajuato (UG) compartieron su talento ante estudiantes, docentes, administrativas, y activistas, que se sumaron a este encuentro manifestando las exigencias y demandas visibles ante la violencia de género.

Asimismo, se contó con la participación de la rapera feminista Prania Esponda, la cantante y activista mexicana expresó sus composiciones inspiradas en la memoria colectiva de la lucha feminista: “Hemos hecho un guardado de la memoria de la lucha feminista, de esta tercera ola. Un guardado de memoria de muchas compañeras activistas, les voy a compartir las historias de otras mujeres, mis historias e interpelar esta memoria colectiva que tenemos las mujeres”.

Protagonista de su propia historia, María Guadalupe, reconocida a sí misma como Prania Esponda, plasma en cada letra reflexiones sobre la presión social que se ejerce a las mujeres: “Soy María, pero no santa”, afirma en una de sus canciones más conocidas.

“Pareciera que las mujeres venimos a este mundo con algo ya trazado, y si no somos eso, entonces somos la decepción de la familia, del hermano, de la abuela, entonces yo hice esta canción para recordar que no soy y nunca voy a ser lo que yo no quiera”, fue así como llena de rebeldía compartió su arte a las mujeres participantes de este primer encuentro, no sin antes describir su trabajo “esto no es rap femenino, esto es rap feminista”.

Prania Esponda, una mujer que hizo frente a la violencia digital, expresó su reconocimiento al desarrollo de estas iniciativas generadas desde la Universidad, en las que se prioriza la construcción de espacios seguros: “Que chido que en esta universidad se tengan estas iniciativas, yo vengo desde Tlaxcala y allá no las vemos, entonces veo muy importante que se generen en estos espacios. (…) El hecho de que podamos ver los carteles de las compañeras aquí puestos, que podamos verlas aquí vendiendo sus cosas, es un entendimiento de que la lucha de las compañeras ha funcionado, de que la lucha de las mujeres en todo el país ha funcionado, porque podemos tener estos espacios donde nos podamos expresar de manera segura”.

En su estancia, la rapera feminista destacó que en la UG se tome conciencia acerca de la violencia digital: “También fue muy lindo ver cómo en todos lados hay un violentómetro digital. La violencia digital es algo que no se visibiliza en muchos espacios. El ver estos carteles de qué hacer, de qué es la violencia, es una iniciativa muy importante”.

En el mes del Día Internacional de las Mujeres, año tras año universitarias participan en acciones que forman parte de la Agenda #8M reconstruyendo espacios de diálogo e intercambio de ideas, centrado en los avances, tendencias y desafíos que enfrenta la educación superior desde la perspectiva de género.

Estos espacios permiten acercar a redes de vinculación y alianzas, promoviendo la colaboración entre mujeres en el que se abordaron temas clave como el feminismo y la erradicación de la violencia de género en los contextos universitarios. Las actividades que integran esta agenda a lo largo del mes en los diversos espacios del nivel medio superior y superior se pueden consultar en: www.ugto.mx/ugenero/images/8m/2025/Agenda_8M_Dia_Internacional_de_las_Mujeres_Programa_General.pdf

Relacionado