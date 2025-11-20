Vinculan a hombre acusado de tener una relación inapropiada con una menor

Fiscalía obtiene tres meses para cerrar investigación contra Luis Bernardo “N”

Redacción Notus20 noviembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- La Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas de la Fiscalía General del Estado llevó ante un Juez a Luis Bernardo “N”, luego de concluir una investigación que reunió los elementos necesarios para imputarlo por el delito de corrupción de menores en la ciudad de Irapuato.

De acuerdo con las indagatorias dirigidas por la agente del Ministerio Público, se confirmó que el imputado mantenía una relación sentimental inapropiada con la víctima. Esta situación motivó la intervención inmediata de la Fiscalía para garantizar su protección y realizar una investigación especializada.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba que sustentan la probable responsabilidad del inculpado. Tras analizar el caso, el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso, en los términos planteados por la Fiscalía, y fijó un plazo de tres meses para concluir la investigación complementaria.

Redacción Notus20 noviembre, 2025

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información