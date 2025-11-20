Vinculan a hombre acusado de tener una relación inapropiada con una menor

Irapuato, Guanajuato.- La Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas de la Fiscalía General del Estado llevó ante un Juez a Luis Bernardo “N”, luego de concluir una investigación que reunió los elementos necesarios para imputarlo por el delito de corrupción de menores en la ciudad de Irapuato.

De acuerdo con las indagatorias dirigidas por la agente del Ministerio Público, se confirmó que el imputado mantenía una relación sentimental inapropiada con la víctima. Esta situación motivó la intervención inmediata de la Fiscalía para garantizar su protección y realizar una investigación especializada.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba que sustentan la probable responsabilidad del inculpado. Tras analizar el caso, el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso, en los términos planteados por la Fiscalía, y fijó un plazo de tres meses para concluir la investigación complementaria.