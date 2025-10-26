Vinculan a proceso a “La Azu” y “El Místico” por desaparición en Silao

Guanajuato, Gto.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo la vinculación a proceso de Azucena “N”, conocida como “La Azu”, y de Luis Humberto “N”, apodado “El Místico”, señalados como presuntos responsables de la desaparición de una persona en Silao.

Los hechos ocurrieron el 9 de agosto de 2025 en la zona centro del municipio. Tras su identificación y detención, el agente del Ministerio Público presentó ante el Juez las pruebas recabadas por la Unidad Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, lo que permitió su vinculación a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares.

Ambos imputados permanecerán en prisión preventiva, sin derecho a enfrentar el proceso en libertad. El Juez concedió un plazo de tres meses para el fortalecimiento de la investigación.