Vinculan a proceso a dos por triple homicidio en Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado esclareció un triple homicidio ocurrido en Salamanca, al reunir y presentar datos de prueba que señalan la probable participación de dos individuos, identificados como Christian Alejandro “N” y Luis Guillermo “N”.

El crimen se registró el pasado 17 de agosto de 2025, cuando alrededor de las 16:30 horas tres personas fueron privadas de la libertad en la colonia Villa Salamanca 400. Sus cuerpos fueron localizados horas después, aproximadamente a las 19:30 horas, a un costado de la carretera Salamanca–Villagrán, cerca de la misma colonia.

La detención de los imputados se logró gracias a acciones coordinadas entre la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado y la Fiscalía General, mediante trabajo conjunto de gabinete e inteligencia. Posteriormente, los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto (FEIDAI).

Una célula de investigación recabó testimonios, informes periciales y evidencia física que apuntaban a la probable responsabilidad de los detenidos. Durante la audiencia inicial ante un juez de control, el Ministerio Público presentó los datos de prueba obtenidos.

Tras analizar los argumentos, el juez vinculó a proceso penal a ambos imputados por homicidio calificado en agravio de tres personas. Asimismo, se dictó la medida cautelar de prisión preventiva, que permanecerá vigente durante todo el proceso judicial.