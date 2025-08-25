Vinculan a mujer por disparar a policías durante su persecución

Dolores Hidalgo, Guanajuato.- Por medio de una investigación, la Fiscalía General del Estado logró la vinculación a proceso penal en contra de ADRIANA ANDREA “N”, señalada como generadora de violencia en el municipio de Dolores Hidalgo, tras acreditar su probable responsabilidad en hechos ocurridos el 17 de agosto de 2025, donde policías municipales fueron agredidos con disparos de arma de fuego durante una persecución.

De acuerdo con la investigación, alrededor de las 11:57 horas, la imputada fue ubicada a bordo de una camioneta en la colonia Todos Santos. Al ser interceptada por elementos de Seguridad Pública, la mujer apuntó con un arma de fuego contra los oficiales e inició la huida, lo que derivó en una persecución por diversas calles de la ciudad.

Durante su trayecto, la imputada realizó detonaciones contra las unidades oficiales, y ante ello, los oficiales repelieron la agresión. La persecución culminó cuando la imputada impactó su vehículo contra un inmueble, descendió y continuó su escape a pie, hasta ser finalmente detenida por elementos de Seguridad Pública del Municipio de Dolores, dentro de una vivienda en la colonia Guanajuato.

Una vez puesta a disposición del Ministerio Publico, con el apoyo del equipo de criminalistas conformado por peritos y agentes de Investigación Criminal, llevaron a cabo una serie de diligencias con el objetivo de recabar elementos de prueba que acreditaran la presunta responsabilidad de ADRIANA ANDREA “N” en los hechos por los que fue detenida.