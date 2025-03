Villas de San Cayetano obtiene certificación por su responsabilidad en el cuidado de mascotas

Irapuato, Guanajuato.- Vecinas y vecinos de la colonia Villas de San Cayetano, se suman a las colonias y comunidades rurales que se han certificado como responsables del cuidado de sus mascotas.

Esta certificación es promovida con el programa que impulsa el Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Prevención, Atención y Protección Animal (CANI), perteneciente a la Dirección General de Salud.

Lorena Alfaro García, presidenta de Irapuato, destacó la importancia de trabajar en acciones que generen conciencia de no violentar a los animales y dignificar los derechos de las mascotas.

“Gracias por interesarse en este tema tan importante, estoy segura que todos se llevan un gran aprendizaje, que si tenemos mascota hay que atenderlas, hay que vacunarlas, esterilizarlas, llevarlas a pasear, convivir con ellos y, por eso, este programa a mí me encanta”, compartió.

Eduardo Tovar Guerrero, director de Salud Municipal, destacó que este proceso no sólo implica la colocación de un distintivo, sino una transformación en la forma en que los vecinos interactúan con los animales.

Explicó que, a través del 072, se detectó una alta incidencia de reportes sobre perros en la vía pública y maltrato en dicha colonia, por lo que se tomaron acciones para promover los servicios veterinarios del CANI y acercar información en bienestar animal.

“Se realizaron más de 10 pláticas en planteles educativos, 500 alumnos fueron informados sobre este tipo de datos importantes sobre el bienestar animal. De las mil 700 viviendas que hay en Villas de San Cayetano se encuestaron 400 casas, aquí el personal del CANI está trabajando hace más de tres meses”, detalló el funcionario municipal.

También se formó un equipo de promotores que fueron capacitados para reportar casos de maltrato y actuar ante situaciones que afecten a los animales.

Adrián Curiel, vecino y promotor de Villas de San Cayetano, agradeció que se hagan este tipo de campañas que concientizan a todas y todos los vecinos, para que puedan tratar mejor a sus mascotas, prevenir accidentes y tener una mejor comunidad.

“A mí me gustan mucho los animales, eso fue lo que me motivo a participar, hay muchos perros sueltos por mi calle, tengo un niño que me hago cargo, se nos han aventado los perros muchas veces, han sido mucho las agresiones, por eso me anime a venir a las pláticas para fomentar la cultura de respeto y responsabilidad”, contó.

Gracias a la colaboración de la gente, durante esta Administración se han certificado las siguientes colonias y comunidades; Valencianita, Las Heras, Las Américas, La Garrida, La Magisterial, Pozo de Parras, Villas de San Cayetano y próximamente Tamahula, con la finalidad de llegar a 14 certificaciones al concluir el año.

Ángel Sierra, joven que participa con el Instituto Municipal de la Juventud (Imjuvi) realizó el mural ‘Las Mascotas Generan Amor’ para expresar el cariño por los animales de compañía así como el respeto que merecen.