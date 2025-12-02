Utopía Miguel Hidalgo: nuevo espacio comunitario en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- El municipio de Pénjamo dio este lunes un paso trascendental hacia la transformación de sus espacios públicos con el arranque de la construcción de la Utopía Miguel Hidalgo, un proyecto que marcará un antes y un después en la vida comunitaria de la ciudad. El inicio de obra fue encabezado por la presidenta municipal Yozajamby Molina, acompañada por integrantes del Ayuntamiento y por la directora general de la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato (CODE), Yendy Cortinas López.

El evento, realizado junto a la alberca semiolímpica reunió a decenas de familias, deportistas, vecinos y representantes de diversos sectores que acudieron para ser testigos del comienzo de esta importante obra.

Entre aplausos, miradas emocionadas y la convicción de que Pénjamo merece espacios dignos, se presentaron los alcances de esta primera etapa.

Con una inversión de 7.4 millones de pesos, la primera etapa contempla la preparación completa del terreno donde nacerá este nuevo espacio comunitario. Se realizará el trazo y nivelación de más de 3,100 metros cuadrados, la colocación de muros de piedra y bases hidráulicas que darán solidez al acceso principal, así como la construcción de pisos de adoquín, losas de concreto y carpeta asfáltica que permitirán delimitar las áreas de tránsito y convivencia. También se edificará un portal de acceso de más de 180 metros cuadrados, que funcionará como la nueva puerta simbólica y arquitectónica de esta Utopía pensada para la gente.

Asimismo, se colocarán luminarias LED, un asta bandera, y una estructura de cubierta con cristal templado que brindará protección y estética al pórtico. Como parte del compromiso ambiental, se plantarán árboles de distintas especies y se instalará la red sanitaria y de agua potable que garantizará el funcionamiento adecuado del sitio. Estos trabajos marcan la base de lo que será un complejo cultural y deportivo de gran impacto para la cabecera municipal.

La Utopía Miguel Hidalgo será un punto de encuentro y un símbolo de orgullo para la ciudad. Una vez concluida, contará con un pórtico de acceso, áreas verdes, gimnasio, pista de tartán y zonas recreativas, convirtiéndose en un espacio pensado para que las familias convivan, los jóvenes se desarrollen y la cultura y el deporte tengan un hogar digno.

Este proyecto no solo implica obra pública: es un acto de esperanza. Cada metro de terreno nivelado, cada luminaria colocada y cada árbol plantado representan la voluntad de construir un Pénjamo mejor.

“Esta Utopía es el sueño hecho realidad. Es un espacio para encontrarnos, para crear comunidad y para recordar que aquí, en Pénjamo, sabemos transformar nuestros anhelos en futuro.”