Unidad de transporte de personal choca contra tráiler

Irapuato, Guanajuato.- Un accidente carretero dejó como saldo tres personas fallecidas, además de personas lesionadas en la carretera federal Irapuato – Abasolo cerca de la comunidad La Playa, en Irapuato.

En el accidente participaron una camioneta de transporte de personal de la empresa TEB y un tráiler, testigos señalaron que la camioneta perdió el control e invadió los carriles contrarios impactando de frente contra la pesada unidad.

Al parecer el trailero intentó esquivar a la camioneta pero fue inútil y terminó derribando varios árboles en la orilla de la carretera, en donde terminó su camino; la camioneta quedó en la mitad de la carretera justo sobre la cuneta con todo el frente destrozado.

Automovilistas que se percataron del accidente llamaron a las autoridades pidiendo personal de auxilio; agentes de la Guardia Nacional arribaron al lugar y comenzaron con las acciones de ayuda.

Ambulancias con paramédicos llegaron al lugar del accidente corroborando que tres personas habían perdido la vida, así mismo, las personas que resultaron heridas fueron trasladadas a hospitales de la ciudad de Irapuato.

Al lugar también arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado quienes abrieron una carpeta de investigación sobre lo ocurrido y deslindarán las responsabilidades y causas del accidente, las personas fallecidas fueron trasladadas al Servicio Médico Forense en donde se les realizarán los exámenes que la ley exige.

Las autoridades informaron que el arroyo vehicular no se vio interrumpido por el accidente, sin embargo anunciaron que en breve procederán con la remoción de las unidades impactadas y en ese momento cortarán la circulación por la vía, mientras se realizan los trabajos.