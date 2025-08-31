Un muerto y dos lesionados en bar de Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- Brian, Paulina y Wilmer fueron los tres lesionados tras el ataque ocurrido al bar “La Aldea” en Pénjamo.

Según testigos del ataque informaron que hombres armados se dirigieron a una mesa donde se encontraban dos personas y comenzaron a disparar, dejando heridos a dos de meseros, y matando a Wilmer “N”.

Al sistema de emergencias 911 llegaron reportes sobre lo ocurrido, al llegar los cuerpos de emergencia levantaron a los dos meseros de 18 años de edad heridos y fueron llevados a un hospital.

El reporte médico señala que los dos lesionados están graves.

La policía municipal instauró un cerco de seguridad, posteriormente arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado quienes levantaron los indicios necesarios para abrir una carpeta de investigación.

El cuerpo del fallecido en el ataque fue llevado al servicio médico forense donde se le practicarán los exámenes que la ley exige para estos casos, los resultados serán anexados a la carpeta de investigación.