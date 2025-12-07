Un automóvil quedó con las llantas hacia arriba, en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Fuerte accidente se registró en la glorieta de las espigas, a unos metros de las oficinas de gobierno en el municipio de Irapuato.

Un automovilista perdió el control de su automóvil al entrar en la glorieta, y al salir de ella el auto se volteó y terminó con las llantas hacia arriba en la banqueta, afueras de un conocido restaurante de pollos asados.

Algunos testigos aseguraron que el conductor manejaba a exceso de velocidad y esto fue la causa del accidente, así mismo, realizaron una llamada al sistema de emergencias 911 quien despachó a una ambulancia de Protección Civil además de elementos de tránsito que apoyaron en las acciones.

Al llegar los paramédicos ayudaron a salir al conductor quien afortunadamente salió sin alguna lesión de consideración, así lo informaron las autoridades después de una evaluación médica.

Posteriormente, una grúa levantó la unidad la cual fue resguardada mientras el ministerio público deslinda las responsabilidades del accidente.