UG impulsa sistema piloto de tratamiento de agua con luz solar para industrias

Guanajuato, Gto.- Con una visión líder y vanguardista, un equipo de investigación de la Universidad de Guanajuato (UG) prioriza el cuidado del medio ambiente, a través de un Sistema Piloto de Tratamiento de Agua utilizando la luz solar. Este estudio es lidereado por el Dr. Juan Manuel Peralta Hernández, profesor del Departamento de Química en la División de Ciencias Naturales y Exactas.

La investigación, derivada de las tesis doctorales de Martín Pacheco Álvarez y Nelson Bravo Yumi, exalumnos del Posgrado en Ciencias Químicas de la UG, se ha materializado con la reciente publicación del trabajo científico “Solar-photoelectro-Fenton process as a cost-efficient alternative for removal of industrial dyes in sulfate and chloride media: Pilot scale evaluation”, en Applied Catalysis O: Open 202 (2025) 207037.

Este trabajo contó con la colaboración de la Dra. Isabel Oller, miembro de la Plataforma Solar de Almería (PSA), en España, en la Unidad de Tratamientos Solares de Aguas. La línea de investigación de la doctora Oller se centra en la descontaminación y regeneración de aguas residuales industriales y urbanas, utilizando procesos avanzados de oxidación (con o sin energía solar). Además, ha trabajado en la integración y combinación de estos procesos con sistemas fisicoquímicos de pretratamiento, membranas y tratamientos biológicos avanzados.

Cabe destacar que la PSA pertenece al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, el mayor centro de investigación, desarrollo y ensayos de Europa, especializado en tecnologías solares de concentración.

La investigación, desarrollada por el Dr. Juan Manuel Peralta Hernández, trabajó con efluentes reales de agua contaminada con colorantes, compuestos recalcitrantes difíciles de remover por métodos convencionales y que se utilizan en varias industrias, como la curtiduría, la textil, la de alimentos y la farmacéutica.

El trabajo fue realizado en una planta piloto de irradiación solar, donde se logró la implementación del primer sistema probado a esta escala en la UG.

Con estos avances, se busca ofrecer soluciones para el cuidado del agua, una de las problemáticas más graves en México y, en particular, en el Estado de Guanajuato. Asimismo, este enfoque tiene un impacto directo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente en el acceso al agua limpia y al saneamiento, iniciativa centrada en mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, la eliminación del vertimiento y la minimización de la emisión de productos químicos y materiales peligrosos.