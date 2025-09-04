UG fortalece la formación veterinaria con su Congreso COVEUG en León

León, Guanajuato.- El Departamento de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Guanajuato (UG) se enorgullece de tener una activa participación en el Congreso Veterinario de León, uno de los eventos más relevantes del sector a nivel nacional. Como parte de esta colaboración, el Departamento lleva a cabo su propio Congreso Veterinario de la Universidad de Guanajuato (COVEUG), un espacio académico que promueve el intercambio de conocimientos, la actualización profesional y el fortalecimiento de vínculos entre especialistas con las y los estudiantes y la planta docente.

Esta iniciativa que refleja el compromiso institucional con la excelencia educativa y el desarrollo científico en el ámbito veterinario y zootécnico contó con la participación de 668 estudiantes, quienes aprendieron de 49 proyectos de investigación o estudios de caso, cuatro de ellos por invitación.

Los trabajos iniciaron con la conferencia “Patologías en Bovinos en el trópico mexicano” por Luis Jorge García Márquez, asesor independiente y profesor jubilado de la Universidad de Colima, quien ha colaborado estrechamente con docentes del programa de la Licenciatura en Medicina Veterinaria de la UG.

Las actividades pre-congreso comenzaron desde el 2 de septiembre, seguido de las conferencias los días 3 y 4 de septiembre, para cerrar con una presentación de carteles en las siguientes áreas de investigación: perros y gatos, cerdos, rumiantes, fauna silvestre, equinos, aves, especies acuícolas y otras especies.

El Dr. Juan Antonio Ramírez Vázquez, Director de la División de Ciencias de la Vida inauguró el COVEUG y destacó que este encuentro, es una oportunidad de vinculación académica de gran relevancia para toda la comunidad, al profundizar temas fundamentales para el bienestar animal y la atención clínica de las principales patologías que enfrentan en su práctica diaria.

A través de conferencias, la presentación de casos de estudio y actividades académicas, abordan áreas tan fascinantes para diversas especies en las ramas de la oftalmología, necrología, neurología, cirugía, odontología, parasitología, dermatología, endocrinología, mejoramiento genético, entre muchas más.

Este congreso también celebra el entusiasmo y la participación de la comunidad estudiantil, quienes comparten sus investigaciones mediante la exposición de carteles, demostrando el compromiso con la generación de conocimiento y la innovación.

Finalmente, el Doctor Ramírez Vázquez señaló que la labor de las y los Médicos Veterinarios Zootecnistas trasciende el cuidado animal. Su papel es esencial en la protección de la salud pública, en la seguridad alimentaria, en la conservación de la biodiversidad y en el fortalecimiento del vínculo humano-animal.