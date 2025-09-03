Ucopi: zona con 3 sucesos violentos en menos de 15 horas

Irapuato, Guanajuato.- La zona de la colonia Ucopi en Irapuato ha sido escenario de al menos 3 sucesos violentos en menos de 15 horas. El primero ocurrió el 2 de septiembre por la noche, cuando un hombre fue baleado en su domicilio. El segundo y el tercero se reportaron la mañana del día siguiente, los hechos fueron un cuerpo con signos de violencia y un choque entre un tráiler y dos camionetas.

Un asesinato en la calle Revolución de la colonia Ucopi se llevó a cabo alrededor de las 8 de la noche. De acuerdo con los testimonios, unas personas armadas que iban en una motocicleta forzaron la entrada de una casa y dispararon contra un hombre. La presunta víctima fue trasladada al hospital debido a las lesiones. Aunque se desplegó un operativo para dar con los responsables, no fueron localizados.

Casi 12 horas después, la mañana del miércoles, sobre el libramiento sur a la altura de la colonia se dio aviso a las autoridades sobre un cuerpo sin vida cubierto de cobijas y desmembrado. Al parecer, en el lugar se encontraba también una caja de plástico. El personal de seguridad intervino y se acordonó el área. Por el momento se desconoce la identidad de la víctima.

Enseguida del descubrimiento, un tráiler impactó a dos camionetas casi en el mismo lugar donde estaba el cadáver. El aparatoso choque sólo dejó daños materiales. Una de las camionetas fue destruida casi por completo, mientras que la otra recibió el golpe en la parte delantera. Ninguno de los conductores, que fueron revisados por paramédicos, necesitó traslado al hospital.

A pesar de que la estrategia de seguridad del municipio es la implementación de células mixtas en puntos estratégicos de la ciudad para reforzar la vigilancia, la Ucopi sigue siendo un foco rojo, sobre todo con hechos delictivos.