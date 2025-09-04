Triple asesinato: hermanos reciben 16 años de cárcel por cada víctima

Se dictó sentencia para los hombres responsables de la muerte de 3 personas dentro de un domicilio de Irapuato

Redacción Notus4 septiembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró obtener una sentencia condenatoria de 48 años de prisión en contra de los hermanos RICARDO “N” y CRISTIAN “N”, responsables del homicidio de tres personas en el municipio de Irapuato, en hechos ocurridos el 16 de agosto de 2021.

Alrededor de las 9:00 horas, tres personas se encontraban en su domicilio ubicado en la colonia Azteca, cuando ambos agresores ingresaron al inmueble portando armas de fuego y se dirigieron directamente al cuarto donde estaban dos de las víctimas, a quienes dispararon varias veces causándoles heridas que les provocaron la muerte en el lugar.

Segundos después, los agresores se dirigieron a otra habitación donde se encontraba la tercera víctima. En ese momento, CRISTIAN “N” le ordenó a RICARDO “N” que le disparara, hiriéndola gravemente. Aunque fue trasladada con vida para recibir atención médica, posteriormente falleció.

Tras la investigación y el seguimiento jurídico correspondiente, la Fiscalía logró demostrar la responsabilidad penal de los imputados, quienes fueron condenados a 16 años de prisión por cada víctima, sumando un total de 48 años. Además, el fallo contempla el pago de multas, gastos funerarios y la reparación integral del daño para las familias afectadas.

