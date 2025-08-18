Tres jóvenes asesinados, en Salamanca y 2 atropellados, en Villagrán

Salamanca, Guanajuato.- Los cuerpos sin vida de tres jóvenes, fueron abandonados sobre la carretera de Salamanca a Villagrán. Las víctimas no pasaban de los 25 años. A la par, a un kilómetro de distancia aproximadamente, un automovilista arrolló a dos motociclistas que perdieron la vida.

La tarde de este domingo, fueron localizados los cuerpos de tres jóvenes sin vida, dos de ellos estaban envueltos en plástico y otro más dentro de un tambo, sobre la carretera panamericana a la altura del acceso a la Colonia Villa Salamanca 400, en los límites con el municipio de Villagrán.

El primer reporte, ocurrió, cuando se dijo que habían atropellado a varias personas y habían quiedado sin vida sobre la carretera, sin embargo, los cuerpos ya sin vida tenían signos de haber sido torturados, estaban amarrados y emplayados.

Aunque se desconocen las identidades de las víctimas, tenían alrededor de entre 20 a 25 años y al parecer horas antes habían sido privados de la libertad en la misma zona.

Dos motociclistas fallecen atropellados.

A la par de múltiple homicidio, a un escaso kilómetro, se registró un accidente en la carretera Villagrán–Salamanca, donde dos motociclistas murieron luego de impactarse contra un automóvil, a la altura del puente vehicular con desviación hacia la comunidad de Sarabia.

Elementos de la Guardia Nacional detuvieron al presunto responsable, quien presuntamente conducía en estado de ebriedad un automóvil blanco que luego del impacto, se llevó alrededor de 300 metros, en la parte delantera del vehículo a una de las víctimas.

El supuesto responsable, fue puesto a disposición del Ministerio Público; en tanto, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes, subrayando que por la hora en la que ocurrió el accidente, fue antes del triple homicidio, enfatizando que inclusive que los presuntos homicidas, pudieron a ver pasado frente al percance.

Contexto