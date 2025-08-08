Tren de pasajeros, oportunidad para sacar las vías de la ciudad: Alfaro

Irapuato, Guanajuato.- La presidenta municipal de Irapuato Lorena Alfaro señaló en entrevista con la periodista Maricela Luna que es necesario sacar las vías del tren de la ciudad.

Alfaro mencionó que, tras el anuncio de la construcción del tren de pasajeros por el gobierno federal, ha estado pidiendo a la federación que las vías del tren que pasan por la ciudad se retiren de los espacios más concurridos.

“Es inminente que saquemos al tren de carga de la ciudad”, comentó la alcaldesa y mencionó que ha estado en las mesas técnicas ofreciendo rutas alternas para que las vías sean reubicadas.

La presidenta dijo que se encuentra en esta lucha dado que es una oportunidad inmejorable para que se concrete este proyecto, ya que son varias las administraciones que han planteado esta necesidad.

Lorena Alfaro mencionó a la periodista que “es la oportunidad que tiene la ciudad para replantear el proyecto de sacar las vías del tren del municipio”, y añadió que, ya que va a haber una inversión que se hará para el tren de pasajeros, por ello hay que aprovechar esta coyuntura para establecer que las vías del tren de carga deben de salir de la ciudad.

La presidenta señaló que el tren causa un importante impacto en la movilidad de la ciudad, y reiteró que no quitará el “dedo del renglón”, y dijo que seguirá trabajando para que esto sea una realidad.

La mandataria dejó en claro que ha encontrado apertura con las autoridades federales, sin embargo, dijo que falta concretar que esto se lleve a cabo.