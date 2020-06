Tránsito pisa cabeza a hombre que se resistía a detención

San Luis de la Paz, Guanajuato.- Un hombre fue pisoteado por un tránsito municipal y golpeado por elementos de Seguridad Pública de San Luis de la Paz, en un “operativo de rutina”, porque al parecer se resistía a ser arrestado. La situación pudiera ser considerada como similar a la que le ocurrió a George Floyd, asesinado por la policía de Minneapolis, Estados Unidos.

Según el video publicado en diversas páginas de redes sociales, muestra el momento en el que un comandante que cae, se lesionada, y el ciudadano que se intenta someter, es pisado por un tránsito municipal a fin de que no se pueda mover.

En una cuenta a nombre de José Manuel Franco, dice

“Que pues mi estimado y muy ponderado alcalde que sin estas acciones por parte de mierdero cuerpo de policía ya lo dije y lo repito esta no es la manera de tratar a tus gobernados no es una firma de gobernar es someter tú mismo das permiso para venta de alcohol y tú mismo recoges vehículos y detienes a todo aquel ya no que anda ebrio si no que anda en la calle después de las 10 de la noche y pésimo el actuar de las mujeres policía y el hijo de pu.. que le pone el pie en la cabeza eso no es cumplir con tu trabajo es abusar de tu autoridad”