Trabajadoras sociales de IMSS atienden a la población guanajuatense

Con técnicas de intervención en su proceso de salud-enfermedad, 314 trabajadoras sociales brindaron apoyo a pacientes

Redacción Notus22 agosto, 2025

Guanajuato, Guanajuato.- Dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guanajuato laboran 314 trabajadoras y trabajadores sociales, entre personal de base, suplente, confianza y promotores de salud al servicio de la población derechohabiente.

En el marco del Día del Personal de Trabajadores Sociales que se conmemoró el día de ayer  21 de agosto, el Instituto informó que el personal de esta categoría forma parte del equipo de salud y participa en la atención integral del paciente y su familia abordando los factores sociales involucrados en su proceso salud – enfermedad, siendo su función primordial la identificación de las carencias, necesidades, recursos y expectativas y conjuntamente con la población derechohabiente aplica técnicas de intervención para promover el incremento, conservación, recuperación y rehabilitación de la salud.

Las trabajadoras sociales fortalecen los conocimientos, aptitudes y actitudes de la población en general, y la empodera para que participe corresponsablemente en el autocuidado de su salud, tomando decisiones que opten por estilos de vida saludables, facilitando el logro y la conservación de un adecuado estado de salud individual, familiar y colectiva.

