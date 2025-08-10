Toro “corre por su vida” y embiste a dos personas

Dolores Hidalgo, Guanajuato.- Un toro escapó del rastro municipal del municipio de Dolores Hidalgo y embistió a dos personas.

El toro que presentía que su vida estaba por extinguirse, logró escapar del rastro municipal y corrió por su vida, al escapar un transeúnte se topó con el animal en la Calzada de los Héroes y fue embestido, la persona quedó tirada en el pavimento aturdida por el golpe, en ese momento el toro dio la vuelta y se preparaba para dar una nueva embestida, sin embargo el hombre logró ponerse de pie y resguardarse detrás de un automóvil.

El toro al perder su objetivo continuó con la huida hasta llegar a la avenida 20 de Noviembre en donde nuevamente embistió a un ciclista, que quedó herido, fue necesaria la presencia de una ambulancia de Protección Civil para auxiliar a la persona.

A ese lugar arribaron elementos del rastro municipal quienes lograron lazar al animal inmovilizándolo contra un poste, posteriormente un remolque se acercó y tras varios intentos lograron que el animal por fin, subiera al transporte, donde fue conducido a su destino final, en el rastro municipal.