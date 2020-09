Por El Padre. ¡Buen inicio de semana amigos de esta bonita ciudad! Este lunes inició políticamente con el ¡PAN calientito!, Mañana estamos a primero del mes patrio, septiembre y con el grito de los aspirantes a la candidatura a la Presidencia Municipal, así como de los Diputados que aspiran a la reelección o los que esperan su primera oportunidad y quieren la candidatura para el 2021. Seis son los suspirantes a la Alcaldía, dos damas y cuatros caballeros o sea hay varias opciones. La duda es: ¿Será la elección por asamblea?, porque eso se rumora.

Haciendo un análisis de la vida política, me gustó una frase de Gandhi cuando oraba y que considero deberían de tomar como ejemplo todos los que viven en esa esfera y que dice así: “Señor, Ayúdame a decir la verdad delante de los más fuertes y a no a decir mentiras para ganarme el aplauso de los más débiles”, que también aplica para la vida diaria o sea sería un parte aguas en la historia política si se acabaran las mentiras y las clásicas promesas.

Ahora que la pregunta es: ¿Quién de los aspirantes de Abasolo a los cargos de elección popular se animará a no decir mentiras? Bueno resulta que los seis personajes de la política local se vienen preparando para la contienda interna y nadie puede adelantar nada porque cada uno de ellos piensa diferente.

Entre los rumores se dice que fue el pasado sábado cuando se llevó a cabo una reunión en la que la gran ausente en esta ocasión fue la Lic. Jéssica Cabal Ceballos, quien es una de las que ya desde hace tiempo reafirmó su interés por ser candidata a la Presidencia Municipal, ahora no estuvo, pero está en la lista y es de las que más trabajo traen a la externa y sigue el protocolo que va marcando la dirigencia estatal con el orden indicado por el comité municipal.

Iniciamos primero con las damas por ello se menciona a Jéssica dentro de este orden. Otra de las mujeres que levantaron la mano por aquello de la equidad de género que se pueda dar para elegir a la candidata, está Marla Estrada Ríos, podría decirse que su aparición en este grupo ha causado sorpresa.

Ahora vamos con los hombres y nos encontramos que el Lic. Eduardo Camarillo, quien estaba entre si y no, dio un paso al frente para apuntarse como uno más de los que tienen deseos de una oportunidad para ser abanderado del PAN en el 2021, no desconoce la política ha desempeñado varios cargos en diferentes administraciones y por si fuera poco es de los que están plenamente identificados por la ciudadanía en diferentes sectores, por su negocio familiar, ya que tiene como muchos abasolenses la receta para hacer exquisitas carnitas.

Otra novedad viene a ser Mauricio Pérez Cabrera, quien para muchos podría pasar como desconocido, pero resulta que este abasolense del rumbo de Berumbo, es bien aceptado entre la gente del agro y de los pocos que quiere que salga un candidato de unidad con la fuerza necesaria para que el PAN gane las elecciones el próximo año.

Mauricio es de las personas de Abasolo, que cree que hay gente positiva y capaz en el PAN, para gobernar el municipio, por ello se apuntó.

Alejandro Alcántarar no era panista, su nombre se mencionó ya en otros partidos políticos en otras elecciones, pero no ha sido candidato, es conocido entre los abasolenses, pero es otra de las caras nuevas y sorpresa en el grupo de quienes quieren ser tomados en cuenta para la elección interna por el PAN.

Qué les parece la presencia de Rogelio Pérez Espinoza en este grupo, es un joven abasolense, profesionista con experiencia a través de los diferentes cargos que ha ocupado en diferentes administraciones y que tiene un proyecto para transformar Abasolo, el cual se suma a este grupo de interesados a buscar ser el candidato del “Blanquiazul”.

Rogelio Pérez, antes de dar este paso lo estuvo analizando y finalmente contando con apoyo de numerosas personas, además tiene el perfil que se requiere para una candidatura. Lo importante es que Acción Nacional ahora como nunca tiene un buen grupo humano de dónde elegir a quien consideren sea la persona con la capacidad y personalidad para asumir la responsabilidad de la candidatura.

Jesús García, por los años que tiene trabajando para el PAN, en diferentes campañas políticas, apoyando diferentes candidatos, conocedor de estrategias en trabajo de campo, ahora quiere el apoyo para ser el candidato de los panistas de Abasolo en las elecciones programadas para el próximo año.

Entre el panismo local, Jesús está plenamente identificado por lo que al igual que los demás interesados en esa candidatura, viene haciendo el trabajo que le corresponde previo la elección que parece tan lejana pero que está tan cerca que ya trae el movimiento interno en jaque a los seis del grupo y a sus seguidores.

Claro que estos son los nombres de aquellos que consideran tienen el perfil para esa tan deseada candidatura, eso no quiere decir que ya no hay oportunidad para nadie más, al contrario, no se puede asegurar que sean todos los interesados en pretender esa candidatura, pudieran salir otros más.

Se rumora que la elección será por asamblea de ser cierto, “el puerco torció el rabo”, porque son 720 militantes y son muchos aspirantes entre los que se verían repartidos los votos, por lo que pudiera acortarse el número previo a la elección y quienes más trabajo tengan o mejor dicho cuenten con el apoyo de más militantes, tendrán mayor oportunidad de salir con la candidatura.

Bueno estamos hablando de un rumor, faltan días para conocer la verdad de las formas en las que se llevará a cabo la elección y se fije la fecha. Ojalá impere la cordura entre los candidatos y llegue el PAN a designar uno de unidad, que sería lo más adecuado o ¿usted qué opina amigo de NOTUS?.

De esos seis personajes, seamos realistas son pocos los que si son aceptados por la ciudadanía o mejor dicho son identificados porque han estado cerca de la gente y eso cuenta, el pueblo es el que elige.

Porque hay candidatos de partido, pero no aseguran que ganarán las elecciones. Debe de haber un candidato fuerte al interior y con esa misma fuerza tener la aceptación afuera entre la ciudadanía para sumar voluntades que garanticen el triunfo el próximo 2021, año de elecciones.