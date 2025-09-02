Sufren accidentes adultos mayores en Guanajuato capital

Guanajuato, Guanajuato.- Una mujer y un hombre de la tercera edad sufrieron sendos accidentes esta mañana. Ella fue arrollada por un vehículo en la rampa que va a la calle Subterránea en las inmediaciones del mercado Hidalgo y él chocó y convulsionó en la colonia Solano.

La mujer fue atropellada por un automotor no identificado cuando pasaba de la calle Juárez a la zona de Gavira. La rápida reacción del sistema de emergencia permitió la pronta llegada de paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que lograron estabilizarla.

La víctima fue trasladada de urgencia la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social ubicado en el jardín del Cantador para recibir atención médica.

Choca y convulsiona, prometen pagar los daños

Un hombre de unos 70 años de edad perdió el control del volante y chocó su camioneta tres veces. El protagonista circulaba por la calle Rosa en el fraccionamiento Solano, al sur de la capital y perdió el control del vehículo porque empezaba a sentirse mal.

Primero chocó y derribó la malla ciclónica de una casa y debido al impacto y a las secuelas de su afección comenzó a convulsionar, lo que lo llevó y chocar de frente contra la puerta de la casa y al no poder controlar sus movimientos chocó de frente contra un árbol.

Una habitante de una casa se comunicó al 911 para reportar la situación y solicitar ayuda de una ambulancia. El conductor presentó un golpe en el pecho y fue trasladado a recibir atención médica en una unidad de Protección Civil Municipal.

Al lugar llegaron familiares del accidentado para llegar a un acuerdo para la reparación de los daños. Antes de ser trasladado, el conductor se comprometió a pagar las afectaciones, una de las perjudicadas estuvo atenta del estado de salud del hombre, “Los daños como quiera, después”, le dijo.