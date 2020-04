Sufre consecuencias escolares ante contingencia de salud

Irapuato, Guanajuato.- Víctor es un joven estudiante de preparatoria que en estos días de contingencia sanitaria por el Covid- 19, ha tenido que sufrir las consecuencias de esta pandemia, quien ha tenido ciertas complicaciones para realizar sus tareas y entregarlas a tiempo vía internet, esto debido a la falta de servicio en su colonia.

Esta sin duda es una de las complicaciones que se están presentando en varios casos de jóvenes estudiantes tanto de secundaria y preparatoria quienes viven en puntos muy aislados de la ciudad y donde aún no se cuenta completamente con los servicios de internet.

Víctor ha tenido que salir desde temprano de casa para buscar un café internet en otro punto de su colonia y en ocasiones desplazarse hasta casa de familiares para realizar sus tareas y entregarlas a tiempo vía internet.

“Estos días me ha sido difícil poder elaborar mis tareas porque en mi casa no contamos con internet, debido que en mi colonia aún no se cuenta con ese servicio… los días de escuela y que dejan trabajos de investigación aprovecho cuando salgo de la prepa y busco un internet cerca y me apuro para regresar pronto a casa”, comentó el joven estudiante quien lucha por superarse día a día y ser un gran profesionista.

Víctor sueña con ser un Arquitecto y salir adelante junto con sus dos hermanos que actualmente cursan la primaria, su anhelo de salir adelante y triunfar en la vida son muchos y dice logrará todas sus metas.