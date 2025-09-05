SSC capacita a su personal en análisis criminal y tecnología avanzada

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de fortalecer las capacidades del personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y aprovechar al máximo la tecnología disponible en el Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C4), elementos de distintas áreas participaron en un taller especializado en análisis criminal y uso de herramientas tecnológicas.

El taller, impartido por personal de la Policía Nacional de Colombia, contó con la participación de integrantes de las direcciones de Policía Municipal, Análisis e Inteligencia y del Sistema de Emergencias 9-1-1. Entre los temas abordados estuvieron la cartografía social, manejo de Big Data y elaboración de tableros de control.

Giovanni Álvarez, instructor del curso, explicó que el correcto uso de la tecnología permite a los policías caracterizar territorios y realizar análisis criminales para crear estrategias. “Es para que tengan herramientas, alcance de bolsillo los policías en territorio con un mapa criminal en donde ellos puedan identificar las zonas de mayor incidencia y así planear el servicio por sí mismos”, puntualizó.

El instructor destacó que el C4 de Irapuato y el uso de drones representan una ventaja significativa para realizar análisis más amplios y precisos de los fenómenos delictivos.

Jesús Ortega, Policía Municipal, reconoció que la coordinación entre el personal operativo y la tecnología ha mejorado su trabajo y ha reducido riesgos al enfrentar situaciones complicadas. “Antes de esta tecnología, no teníamos noción exacta de la ubicación de un delincuente; ahora, con las cámaras del C4 y los drones, podemos identificar más rápido por dónde se desplaza un delincuente o detectar zonas de peligro y actuar con mayor rapidez”, señaló.

Mediante estos cursos de Formación Continua, el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, mantiene a su personal de diversas áreas a la vanguardia, para aprovechar al máximo el equipo tecnológico en beneficio de las atenciones ciudadanas.