Servicio de Limpia de Particulares se manifiesta fuera de presidencia

Irapuato, Guanajuato.- El servicio de limpia de particulares de Irapuato se manifestó por segunda vez fuera de presidencia por el costo elevado que tienen que pagar por el servicio que ellos generan diario en las calles recolectando basura.

El señor Gerardo parte de esta unión de recolectores de limpia comenta que el precio por permiso que tienen para recoger basura incremento a 3 mil 50 pesos al mes y después lo manejaron a toneladas, a 550 pesos cada tonelada de basura, ellos regularmente sacan 10 toneladas a la semana lo cual nos suma más de 5 mil pesos que tienen que pagar a la semana.

“Es imposible sacar 20 mil pesos para pagarle al mes al municipio, ya que no tenemos un sueldo fijo pues vivimos de la gente que nos da 5 o 2 pesos por recoger su basura” comentó Gerardo.

Los integrantes de este grupo aseguraron que se seguirán manifestando de forma pacífica para tener alguna respuesta y llegar a un acuerdo con el gobierno y de esa manera poder trabajar y mantener a sus familias.

“A nadie le afecta que pase el servicio de basura diario, si los del gobierno pasan 3 días a la semana, nosotros pasamos los otros 4 que restan, y yo me pregunto ¿A quién le afecta?, la gente no está inconforme del buen servicio que se les brinda, las calles son públicas y no se pueden concesionar a algún particular”

El secretario Xavier Alcántara les comento hace unos meses atrás que “El sol sale para todos, solo tienen que arreglar sus camionetas para ofrecer un buen servicio y vamos a solucionar el problema”. Dijo el señor Gerardo con pruebas de que ya arreglaron sus camionetas.

200 familias están a la espera de la respuesta del gobierno ante esta petición.